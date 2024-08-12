Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı Altın Madalyasız Tamamladı

Türkiye Olimpiyatlarda Altın Madalyasız Kaldı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları sona erdi ve Türkiye, tarihinin en kötü performanslarından birini sergileyerek, 40 yıl aradan sonra altın madalya kazanamadı. 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile Fransa'nın başkentinden dönen milli takımlar, hedeflerinin çok gerisinde kaldı.

Oyunlara Katılım ve Performans

Türkiye, Paris 2024’te toplam 101 sporcuyla mücadele ederken, milli boksör Tuğrulhan Erdemir doping nedeniyle yarışamadı. Ay-yıldızlı sporcular 18 branşta basit bir başarı elde edebildi; 8 madalyanın 3'ü gümüş, 5'i bronz olduktan sonra Türkiye, madalya sıralamasında 64. sıraya geriledi.

Kadın Sporcuların Başarısı

Türkiye'nin kazandığı madalyaların büyük kısmı kadın sporculardan geldi. Buse Naz Çakıroğlu ve Hatice Akbaş, boksta gümüş madalya kazanırken, diğer kadın sporcular da çeşitli branşlardan madalya almayı başardı. Kadın Voleybol Takımı ise, bronz madalya maçını kaybederek 4. sırada yer aldı.

Güreşte Hayal Kırıklığı

Türkiye'nin olimpiyat tarihinde önemli bir yer tutan güreş, Paris 2024'te hayal kırıklığı yarattı. 11 güreşçiyle katılan Türkiye, 36 yıl sonra grekoromen stilde madalya kazanamadı. Son başarılı 1988'de Seul'de madalya kazanmıştı.

Atletizmde Hüsran

Atletizm branşında Türkiye, 16 sporcuyla katılmasına rağmen beklentileri karşılayamadı. Sadece 2 sporcu final aşamasına ulaşırken, birçok sporcunun yarışmaları tamamlayamayarak hayal kırıklığına yol açtı.

Tokyo 2020'de Başarı Ama Paris 2024'te Başarısızlık

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmış olan Mete Gazoz ve Busenaz Sürmeneli, Paris 2024'te bireysel olarak madalya elde edemediler.

Umut Vadeden Performanslar

Paris 2024’te bazı milli sporcular, gösterdikleri performansla umut vaat etti. 1500 metrede 5. olan Kuzey Tunçelli ve halterde 4. olan Muhammed Furkan Özbek, dikkat çeken sporcular arasında yer aldı.

Türk Devletleri Teşkilatı Ülkeleri Performansı

Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler arasında en başarılı olan Özbekistan, 8 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Tarihi Bilgiler

Olimpiyat oyunları tarihine baktığımızda, Türkiye’nin en başarılı olduğu oyunlar 1960 Roma Olimpiyatları’dır. İstanbul, Roma oyunlarında 7 altın madalya ile tarih yazmıştır.