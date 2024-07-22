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Türkiye, Paris 2024 Olimpiyatları'nda 102 Sporcu ile Madalya Peşinde

Türkiye, Paris 2024'te 102 sporcu ile madalya mücadelesi verecek. Kadın sporcu sayısı erkeklerden fazla olacak.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 11:02
Türkiye, Paris 2024 Olimpiyatları'nda 102 Sporcu ile Madalya Peşinde

Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları İçin Hazırlanıyor

Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, 18 farklı branşta toplam 102 sporcu ile temsil edilecek. Milli sporcular, bu büyük organizasyonda madalya kazanmak için mücadele edecek.

Katılım Sayısı Son Üç Olimpiyatın Gerisinde

Türkiye, 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarında 102 sporcu ile madalya arayışına çıkacak ancak bu sayı, son üç Olimpiyat'takinin gerisinde kalıyor. 2012 yılında Londra'da 114 sporcuyla en yüksek katılım sağlayan Türkiye, 2016 Rio ve 2020 Tokyo Olimpiyatlarında sırasıyla 103 ve 108 sporcu ile yarışmıştı.

Kadın Sporcu Sayısı Tarihinde İlk Kez Fazla

Bu yılki Olimpiyatlarda Türkiye'nin süvari kafilesinde kadın sporcu sayısı, erkek sporcu sayısını geçecek. Takımda 54 kadına karşılık 48 erkek sporcu bulunuyor. Geçmişte en fazla kadın sporcu ile temsil edilen Olimpiyat ise, 2012 yılında 66 kadın sporcu ile gerçekleştirilmişti.

Takım Sporları ve Voleybol

Olimpiyatlarda Türkiye, takım sporlarında sadece A Milli Kadın Voleybol Takımı ile temsil edilecek. Bu takım, geçmişteki başarıları nedeniyle dikkat çekiyor ve düzenli olarak Olimpiyatlarda mücadele eden tek Türk ekibi oldu.

2024 Olimpiyatlarında Yarışacak Milli Sporcular

2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye, birçok branşta sporcularını sahneye çıkaracak. Atıcılıktan atletizme, badmintondan yüzmeye kadar geniş bir yelpazede başarıları hedefleyecek milli sporcular, aşağıdaki branşlarda mücadele edecek:

  • Atıcılık: İsmail Keleş, Yusuf Dikeç, Şimal Yılmaz
  • Atletizm: Kaan Kigen Özbilen, Meryem Bekmez, Tuğba Danışmaz
  • Boks: Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli, Samet Gümüş
  • Halter: Muhammed Furkan Özbek
  • Judo: Tuğçe Beder, Fidan Ögel
  • Yüzme: Kuzey Tunçelli, Ecem Dönmez
  • Yelken: Yiğit Yalçın Çitak, Ecem Güzel

Bu sporcular, zorlu yarışmalar ile madalya için ter dökecek. Türkiye'nin başarıları ve katılımı, tüm spor dünyası tarafından merakla takip ediliyor.

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