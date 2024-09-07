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Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 28 Madalya ile Tarih Yazdı

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı 28 madalya ile tamamlayarak tarihi bir başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 21:19
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 22:29
Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 28 Madalya ile Tarih Yazdı

Türkiye'nin Paralimpik Oyunlarındaki Başarısı

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tarihi bir başarıya imza atarak toplamda 28 madalya kazanmayı başardı. 28 Ağustos'ta Fransa'nın Paris kentinde başlayan organizasyon, 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz madalya ile ülkemizin en iyi performansını sergiledi.

Tarihi Madalya Sayıları

Oyunların sonuçları açıklandığında Türkiye, Rio 2016'daki 3 altın madalyasını 2 katlayarak dikkat çekti. Ayrıca, Tokyo 2020'de elde edilen toplam madalya sayısını neredeyse 2 katına çıkardı.

Madalya Kazanan Sporcular ve Branşları

Branş Sporcu/Takım Madalya
Golbol Golbol Kadın Milli Takımı Altın
Para okçuluk Öznur Cüre Girdi (Kadınlar makaralı yay) Altın
Para yüzme Umut Ünlü (50 metre serbest S3) Altın
Para yüzme Umut Ünlü (200 metre serbest S3) Altın
Para tekvando Mahmut Bozteke (Erkekler K44 63 kilo) Altın
Para judo İbrahim Bölükbaşı (Erkekler +90 kilo J2) Altın
Para okçuluk Sadık Savaş - Merve Nur Eroğlu (Klasik yay karışık takım) Gümüş
Para atletizm Aysel Önder (Kadınlar 400 metre T20) Gümüş
Para atletizm Muhammet Khalvandi (Erkekler cirit atma F57) Gümüş
Para halter Abdullah Kayapınar (Erkekler 49 kilo) Gümüş
Para halter Besra Duman (Kadınlar 55 kilo) Gümüş
Para masa tenisi Kübra Korkut (Kadınlar S7) Gümüş
Para tekvando Alican Özcan (Erkekler K44 58 kilo) Gümüş
Para tekvando Fatih Çelik (Erkekler K44 70 kilo) Gümüş
Para tekvando Gamze Gürdal (Kadınlar K44 57 kilo) Gümüş
Para atıcılık Aysel Özgan (Kadınlar P2 10 metre havalı tabanca SH 1) Gümüş
Para atletizm Fatma Damla Altın (Kadınlar uzun atlama T20) Bronz
Para judo Ecem Taşın Çavdar (Kadınlar 48 kilo J1) Bronz
Para judo Cahide Eke (Kadınlar 48 kilo J2) Bronz
Para judo Nazan Akın Güneş (Kadınlar +70 kilo J1) Bronz
Para halter Nazmiye Muratlı (Kadınlar 45 kilo) Bronz
Para halter Sibel Çam (Kadınlar 73 kilo) Bronz
Para yüzme Sevilay Öztürk (Kadınlar 50 metre kelebek S5) Bronz
Para masa tenisi Ali Öztürk (Erkekler Sınıf 5) Bronz
Para masa tenisi Abdullah Öztürk - Nesim Turan (Erkekler Sınıf 4 çiftler) Bronz
Para masa tenisi Ebru Acer (Kadınlar Sınıf 11) Bronz
Para tekvando Meryem Betül Çavdar (Kadınlar K44 52 kilo) Bronz
Tekerlekli sandalye eskrim Hakan Akkaya (Erkekler epe A kategorisi) Bronz

Türkiye'nin Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda elde ettiği bu tarihi başarı, ülkemizin spor alanındaki kadim geleneğini ve yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Genel olarak, milli takımın bu olağanüstü sonuçları, spor dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, altın madalyanın sahibi oldu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, altın madalyanın sahibi oldu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, altın madalyanın sahibi oldu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, altın madalyanın sahibi oldu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, altın madalyanın sahibi oldu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, altın madalyanın sahibi oldu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, altın madalyanın sahibi oldu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, altın madalyanın sahibi oldu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, altın madalyanın sahibi oldu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, altın madalyanın sahibi oldu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, altın madalyanın sahibi oldu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, altın madalyanın sahibi oldu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, altın madalyanın sahibi oldu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, Gürcistanlı rakibi Revaz Chikoidze'yi 1-0 yenerek altın madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, Gürcistanlı rakibi Revaz Chikoidze'yi 1-0 yenerek altın madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, Gürcistanlı rakibi Revaz Chikoidze'yi 1-0 yenerek altın madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, Gürcistanlı rakibi Revaz Chikoidze'yi 1-0 yenerek altın madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, Gürcistanlı rakibi Revaz Chikoidze'yi 1-0 yenerek altın madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, Gürcistanlı rakibi Revaz Chikoidze'yi 1-0 yenerek altın madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, Gürcistanlı rakibi Revaz Chikoidze'yi 1-0 yenerek altın madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, Gürcistanlı rakibi Revaz Chikoidze'yi 1-0 yenerek altın madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, Gürcistanlı rakibi Revaz Chikoidze'yi 1-0 yenerek altın madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, Gürcistanlı rakibi Revaz Chikoidze'yi 1-0 yenerek altın madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, Gürcistanlı rakibi Revaz Chikoidze'yi 1-0 yenerek altın madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, Gürcistanlı rakibi Revaz Chikoidze'yi 1-0 yenerek altın madalya kazandı.

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