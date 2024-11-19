Türkiye Pist Şampiyonası İstanbul Park'ta Final Yapıyor

Türkiye Pist Şampiyonası Son Hızla Sona Eriyor

AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın dördüncü ve beşinci ayak yarışları, 23-24 Kasım tarihlerinde İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre, organizasyon bu iki günde de heyecan dolu anlara ev sahipliği yapacak.

Yarış Programı

Her iki gün de saat 11.00'de başlayacak antrenman turları ile mücadeleler başlayacak. Yarışların sonunda süper ve maxi grupta birinciler belirlenecek.

Halka Açık Etkinlikler

Yarışların yanı sıra otomobil tutkunları için özel bir etkinlik de düzenlenecek. Organizatörler, otomobilseverlerin kendi araçlarıyla piste çıkabileceği "Track days" etkinliğini de organize ediyor. Bu fırsat, yarışseverlerin İstanbul Park'ta adrenalin dolu anlar yaşamasını sağlayacak.

Otomobil sporları tutkunlarını bekleyen bu son etkinlikte, hem profesyonel yarışlar hem de keyifli sürüş deneyimleri bir arada sunulacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.