DOLAR
34,49 0,1%
EURO
36,56 0,19%
ALTIN
2.916,37 -0,52%
BITCOIN
3.198.041,49 -1,64%

Türkiye Pist Şampiyonası İstanbul Park'ta Final Yapıyor

AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası, 23-24 Kasım'da İstanbul Park'ta dördüncü ve beşinci ayak yarışlarıyla sona erecek.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 19:41
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 19:41
Türkiye Pist Şampiyonası İstanbul Park'ta Final Yapıyor

Türkiye Pist Şampiyonası Son Hızla Sona Eriyor

AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın dördüncü ve beşinci ayak yarışları, 23-24 Kasım tarihlerinde İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre, organizasyon bu iki günde de heyecan dolu anlara ev sahipliği yapacak.

Yarış Programı

Her iki gün de saat 11.00'de başlayacak antrenman turları ile mücadeleler başlayacak. Yarışların sonunda süper ve maxi grupta birinciler belirlenecek.

Halka Açık Etkinlikler

Yarışların yanı sıra otomobil tutkunları için özel bir etkinlik de düzenlenecek. Organizatörler, otomobilseverlerin kendi araçlarıyla piste çıkabileceği "Track days" etkinliğini de organize ediyor. Bu fırsat, yarışseverlerin İstanbul Park'ta adrenalin dolu anlar yaşamasını sağlayacak.

Otomobil sporları tutkunlarını bekleyen bu son etkinlikte, hem profesyonel yarışlar hem de keyifli sürüş deneyimleri bir arada sunulacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ediz Gürel, 2025 Tata Steel Turnuvası'nda Mücadele Edecek
2
Fatih Karagümrük'ün İsim Sponsoru Solwie Energy ile Anlaştı
3
Bahçelievler Belediyesi Voleybol Kulübü'nden Beşiktaş Maçına İlişkin Açıklama
4
RAMS Başakşehir, Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor
5
Trabzonspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor
6
FIFA, Pendikspor'a 3 Dönem Transfer Yasağı Getirdi!
7
Türkiye-İzlanda Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? İşte Detaylar ve Muhtemel 11'ler

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek