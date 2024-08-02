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Türkiye, Plaj Hentbolu Avrupa Şampiyonalarına Ev Sahipliği Yapacak

Türkiye, 2025 yılında Alanya'da büyük bir plaj hentbolu organizasyonuna ev sahipliği yapacak.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 14:10
Türkiye, Plaj Hentbolu Avrupa Şampiyonalarına Ev Sahipliği Yapacak

Türkiye, Avrupa'nın Plaj Hentbolu Organizasyonuna Hazırlanıyor

Türkiye, plaj hentbolunun Avrupa'daki en büyük etkinliklerine ev sahipliği yapacak. 2025 yılında iki önemli şampiyona düzenlenecek.

Ev Sahipliği Onayı Alındı

Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan (THF) yapılan açıklamaya göre, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) İcra Kurulu, Türkiye'nin 2025 yılı için plaj hentbolu organizasyonuna ev sahipliği başvurusunu kabul etti.

Alanya'da Heyecan Dorukta

İlk etkinlik 3-6 Temmuz 2025 tarihlerinde 17 Yaş Altı Plaj Hentbolu Avrupa Şampiyonası olacak. Ardından, 8-13 Temmuz tarihlerinde kadınlar ve erkekler için EHF Plaj Hentbolu Avrupa Şampiyonası gerçekleştirilecek.

Kılıç: "Bu Başarıdan Gurur Duyuyoruz"

THF Başkanı Uğur Kılıç, Alanya'nın bu prestijli organizasyona ev sahipliği yapacak olmasından dolayı büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade etti. Kılıç, "Göreve geldiğimizde, plaj hentbolunda önemli potansiyele sahip olduğumuzu belirtmiştik. Şimdi uluslararası arenada bunu gösterme zamanı geldi. Önce EHF Kadınlar Avrupa 2026'nın ev sahipliğini Antalya'ya kazandırdık, şimdi de Alanya'da plajda Avrupa 2025'i düzenleyeceğiz. Bu durum bizim için bir gurur kaynağıdır," dedi.

Katılacak Ülkeler

EHF Plaj Hentbolu Avrupa 2025 Kadınlar Şampiyonası'na Türkiye ile birlikte Almanya, Hollanda, İspanya, Portekiz, Norveç, Yunanistan, Danimarka, Macaristan, Fransa, İsveç, Ukrayna, Hırvatistan, Slovakya, Polonya ve Bulgaristan katılacak. Erkekler şampiyonasında ise Türkiye, Macaristan, Almanya, Danimarka, Portekiz, İspanya, Hırvatistan, Polonya, İsveç, Fransa, Norveç, Bulgaristan, Ukrayna, İtalya, Çekya ve Malta mücadele edecek.

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