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Türkiye Ragbi Federasyonu, Branş Sayısını 9'a Çıkardı

Lakros, kriket ve paralimpik ragbi Türkiye Ragbi Federasyonu'na eklendi ve toplam branş sayısı 9'a yükseldi.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 19:21
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 19:21
Türkiye Ragbi Federasyonu, Branş Sayısını 9'a Çıkardı

Türkiye Ragbi Federasyonu, Branş Sayısını 9'a Çıkardı

Türkiye Ragbi Federasyonu, lakros, kriket ve paralimpik ragbi branşlarını bünyesine kattı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın imzası ile gerçekleşen bu önemli gelişme, federasyonun branş sayısını 9'a yükseltti.

Nahit Şahin başkanlığında yürütülen yönetim, 2025 yılı için faaliyet programlarını belirleyerek, Türkiye Ragbi Federasyonu bünyesinde yer alan branşları tanıttı. Yeni eklenen branşlarla birlikte şu anda federasyon bünyesindeki branşlar şu şekilde sıralanıyor:

  • Ragbi Olimpik
  • Beyzbol Olimpik
  • Softbol Olimpik
  • Flag Futbol Olimpik
  • Lakros Olimpik
  • Kriket Olimpik
  • Paralimpik Ragbi
  • Korumalı Futbol
  • Salon Beyzbolu (Beyzbol5)

Bu yeni gelişmeler, Türkiye'nin ragbi ve diğer branşlarda uluslararası arenada daha aktif olmasını sağlayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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