Türkiye Ragbi Federasyonu, Branş Sayısını 9'a Çıkardı

Türkiye Ragbi Federasyonu, lakros, kriket ve paralimpik ragbi branşlarını bünyesine kattı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın imzası ile gerçekleşen bu önemli gelişme, federasyonun branş sayısını 9'a yükseltti.

Nahit Şahin başkanlığında yürütülen yönetim, 2025 yılı için faaliyet programlarını belirleyerek, Türkiye Ragbi Federasyonu bünyesinde yer alan branşları tanıttı. Yeni eklenen branşlarla birlikte şu anda federasyon bünyesindeki branşlar şu şekilde sıralanıyor:

Ragbi Olimpik

Beyzbol Olimpik

Softbol Olimpik

Flag Futbol Olimpik

Lakros Olimpik

Kriket Olimpik

Paralimpik Ragbi

Korumalı Futbol

Salon Beyzbolu (Beyzbol5)

Bu yeni gelişmeler, Türkiye'nin ragbi ve diğer branşlarda uluslararası arenada daha aktif olmasını sağlayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.