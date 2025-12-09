DOLAR
Türkiye - Romanya maçı Beşiktaş Park’ta

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile 26 Mart 2026'da Beşiktaş Park'ta saat 20.00'de karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 18:40
TFF resmi duyuruyu yaptı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile oynayacağı maçın yer ve saatini açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre müsabaka 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00'de Beşiktaş Park'ta oynanacak.

TFF duyurusunda, Ay-Yıldızlılar'ın Romanya karşılaşmasıyla İnönü Stadyumu'nun yerine inşa edilen Beşiktaş Park’a dördüncü kez çıkacağı belirtildi. A Milli Takım, eski stattaki ilk maçını 30 Mayıs 1948'de Avusturya karşısında oynamış ve maçı 1-0 kaybetmişti; İnönü'deki son müsabaka ise 3 Mart 2010'da Honduras karşısında alınan 2-0 galibiyetti.

Beşiktaş Park öncesi İnönü Stadyumu’nda oynanan 67 maçın istatistikleri de duyuruda yer aldı: A Milli Takım söz konusu statta 29 galibiyet, 22 mağlubiyet ve 16 beraberlik elde etti.

TFF'nin resmi açıklaması, maçın İstanbul'da ve Beşiktaş Park'ta oynanacağını vurguladı; bilet, yayın ve organizasyon detaylarının ilerleyen günlerde paylaşılacağı belirtildi.

