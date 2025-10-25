Türkiye şampiyonu Cansu Çoban'ın hedefi: Avrupa şampiyonluğu

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli

Cansu Çoban, geçen yıl sosyalleşmek için başladığı sporda katıldığı ilk müsabakada Türkiye şampiyonu olarak dikkat çekti. Şimdi Avrupa şampiyonluğu hedefiyle hazırlıklarını yoğunlaştırdı.

31 yaşındaki Çoban, doğuştan omurga hastalığı (meningosel) nedeniyle yüzde 96 bedensel engelli olarak yaşıyor. Kırklareli'de, Gençlik ve Spor Müdürlüğünce engellilerin topluma kazandırılması ve sosyalleşmesi amacıyla başlatılan "Engelsiz Spor Projesi"ne katılmasıyla spora adım attı.

Azmiyle kısa sürede spora adapte olan Çoban, halterde yoğun çalıştı. İlk kez katıldığı Bedensel Engelliler Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonasında 79 kilogram büyük kadınlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Kürsü deneyimi özgüvenini yükseltti ve yeni hedefini belirlemesine yol açtı.

Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada yaklaşık bir yıl önce sosyalleşmek amacıyla spor yapmaya başladığını ve katıldığı ilk müsabakada şampiyon olmasının ardından motivasyonunun arttığını söyledi. Kendi sözleriyle: "Şimdi hedefim Avrupa şampiyonası. Haftada 3 gün yoğun bir şekilde hazırlanıyoruz."

Şampiyonada kazanacağı kupayı Kırklareli halkına armağan etmek istediğini ve kent tarihinde ilk olmayı hedeflediğini dile getiren Çoban, sporun kas gelişimi ve sosyalleşmesine büyük katkı sağladığını belirterek tüm engellileri spor yapmaya davet etti.

Antrenör Ayşegül Sekmen ise sporcusunun çok çalıştığını ve bunun karşılığını ilk katıldığı şampiyonada aldığını vurguladı. Sekmen, artık uluslararası başarılar elde etmek istediklerini, Cansu Çoban'a güvendiklerini ve katılacakları şampiyonalardan kupayla döneceklerini söyledi.

