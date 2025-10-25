Türkiye şampiyonu Cansu Çoban'ın hedefi: Avrupa şampiyonluğu

Kırklareli'nde geçen yıl spora başlayan ve ilk müsabakada 79 kg Türkiye şampiyonu olan Cansu Çoban, hedefini Avrupa şampiyonluğuna koydu.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 11:42
Türkiye şampiyonu Cansu Çoban'ın hedefi: Avrupa şampiyonluğu

Türkiye şampiyonu Cansu Çoban'ın hedefi: Avrupa şampiyonluğu

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli

Cansu Çoban, geçen yıl sosyalleşmek için başladığı sporda katıldığı ilk müsabakada Türkiye şampiyonu olarak dikkat çekti. Şimdi Avrupa şampiyonluğu hedefiyle hazırlıklarını yoğunlaştırdı.

31 yaşındaki Çoban, doğuştan omurga hastalığı (meningosel) nedeniyle yüzde 96 bedensel engelli olarak yaşıyor. Kırklareli'de, Gençlik ve Spor Müdürlüğünce engellilerin topluma kazandırılması ve sosyalleşmesi amacıyla başlatılan "Engelsiz Spor Projesi"ne katılmasıyla spora adım attı.

Azmiyle kısa sürede spora adapte olan Çoban, halterde yoğun çalıştı. İlk kez katıldığı Bedensel Engelliler Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonasında 79 kilogram büyük kadınlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Kürsü deneyimi özgüvenini yükseltti ve yeni hedefini belirlemesine yol açtı.

Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada yaklaşık bir yıl önce sosyalleşmek amacıyla spor yapmaya başladığını ve katıldığı ilk müsabakada şampiyon olmasının ardından motivasyonunun arttığını söyledi. Kendi sözleriyle: "Şimdi hedefim Avrupa şampiyonası. Haftada 3 gün yoğun bir şekilde hazırlanıyoruz."

Şampiyonada kazanacağı kupayı Kırklareli halkına armağan etmek istediğini ve kent tarihinde ilk olmayı hedeflediğini dile getiren Çoban, sporun kas gelişimi ve sosyalleşmesine büyük katkı sağladığını belirterek tüm engellileri spor yapmaya davet etti.

Antrenör Ayşegül Sekmen ise sporcusunun çok çalıştığını ve bunun karşılığını ilk katıldığı şampiyonada aldığını vurguladı. Sekmen, artık uluslararası başarılar elde etmek istediklerini, Cansu Çoban'a güvendiklerini ve katılacakları şampiyonalardan kupayla döneceklerini söyledi.

Kırklareli'nde sosyalleşmek için geçen yıl spora başlayan ve katıldığı ilk müsabakada Türkiye...

Kırklareli'nde sosyalleşmek için geçen yıl spora başlayan ve katıldığı ilk müsabakada Türkiye şampiyonu olan bedensel engelli halterci Cansu Çoban (31), Avrupa şampiyonluğuna odaklandı. Kırklareli Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdüren Çoban, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Kırklareli'nde sosyalleşmek için geçen yıl spora başlayan ve katıldığı ilk müsabakada Türkiye...

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı vites artırdı: Son 3 maçı kazandı
2
Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Başladı
3
Gençler Dünya Badminton Şampiyonası Çin'de Start Aldı
4
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz: Fenerbahçe Maçında Takımıma Güveniyorum
5
Türkiye şampiyonu Cansu Çoban'ın hedefi: Avrupa şampiyonluğu
6
Trendyol 1. Lig 9. Hafta: Sipay Bodrum FK Zirveyi Korudu
7
Trendyol 1. Lig 7. Hafta: Arca Çorum FK 1-1 Serikspor

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?