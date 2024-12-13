Türkiye Satranç Şampiyonası Antalya'da Başladı

Türkiye Satranç Şampiyonası Antalya’da İlk Hamleleri Yaptı

Antalya’da düzenlenen Türkiye Satranç Şampiyonası kapsamında ilk hamleler başladı. Türkiye Satranç Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, GÜRİŞ Holding'in desteğiyle gerçekleştirilen organizasyon, 2024 yılı için yenilenen format ve rekor ödül miktarıyla dikkat çekiyor.

Rekor Ödüller ve Katılımcılar

22 Aralık’a kadar sürecek olan şampiyonada, 5 büyükusta ve 4 uluslararası usta olmak üzere toplam 1 milyon 250 bin lira ödül dağıtılacak. Şampiyona kazananı ise 500 bin lira ile ödüllendirilecek.

Federasyon Başkanı Fethi Apaydın'dan Açıklama

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, bu yılki şampiyonanın tarihsel bir önem taşıdığını belirterek, şu sözleri dile getirdi:

"Bu yıl Türkiye Şampiyonası’nı çok daha prestijli ve heyecan verici hale getirmek için önemli değişiklikler yaptık. Sporcularımızla yaptığımız değerlendirmeler sonucu, satranç camiamızın beklentilerine uygun bir sistem geliştirdik. Ödül havuzunu büyüterek sporcularımızın motivasyonunu artırmayı ve yeni bir dinamizm kazandırmayı hedefledik. Birbirinden değerli sporcularımızın yorum ve analizleriyle Türkiye Şampiyonası heyecanı canlı olarak da tüm dünyada ve ülkemizde takip edilebilecek. Şampiyona için heyecanımız büyük. Ülkemizin usta sporcularını ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Şampiyonluk mücadelesinde hepsine gönülden başarılar diliyorum."