Türkiye Satranç Şampiyonası'nda Finale Yükselen İki Büyükusta

Türkiye Satranç Şampiyonası Antalya'da Devam Ediyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Türkiye Satranç Şampiyonası, heyecan dolu anlara sahne olmaya devam ediyor. Büyükustalar Mustafa Yılmaz ve Vahap Şanal finale yükselerek şampiyonluğu hedefliyorlar.

Finalistler

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından GÜRİŞ Holding desteğiyle gerçekleştirilen turnuvada, bu yıl ilk kez eleme usulü uygulandı. Şampiyonada toplamda 16 sporcu mücadele etti.

Federasyon Başkanı’ndan Açıklamalar

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvaya olan ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Apaydın, bu yıl organizasyon formatını dünya kupasından esinlenerek değiştirdiklerini belirtti ve "Bu tip bir formatı büyükustalar ve milli sporcularla yaptığımız toplantıların sonucunda belirledik. Sporculara en iyi imkanları sunmak için çalışıyoruz." dedi.

Başkan Apaydın, federasyon başkanlığına yeni seçildiğini hatırlatarak, kalıcı milli takım başarısının önemine vurgu yaptı. "Yükselen dünya çapında yıldız oyuncularımız var. Altyapıya ve kadın satrancına yatırımlarımız devam edecek." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Türkiye’de 1 milyon 400 bin lisanslı satranç oyuncusu bulunduğunu da belirtti.

Büyükustalardan Yorumlar

Finale kalan büyükusta Mustafa Yılmaz, "Final zorlu ve heyecan verici olacak. Kazanarak şampiyon olmak istiyorum." şeklinde duygularını açıkladı. Diğer finalist Vahap Şanal ise, bu yılki şampiyonanın tarihinin en güçlü turnuvası olduğunu vurguladı ve 20 yıldır satranç oynadığını ifade etti, "Bu kadar kaliteli bir turnuvada finale kaldığım için çok mutluyum. Finalde de elimden geleni yapacağım." dedi.

5 büyükusta ve 4 uluslararası ustanın katıldığı bu eşsiz organizasyonun toplam ödül miktarı 1 milyon 250 bin lira. Şampiyona, 22 Aralık Pazar günü sona erecek.

Antalya'da düzenlenen Türkiye Satranç Şampiyonası finalinde büyükustalar Mustafa Yılmaz (solda) ve Vahap Şanal (sağda) mücadele edecek.

Antalya'da düzenlenen Türkiye Satranç Şampiyonası finalinde büyükustalar Mustafa Yılmaz (solda) ve Vahap Şanal (sağda) mücadele edecek.