DOLAR
35,01 -0,2%
EURO
36,58 -0,63%
ALTIN
2.938,56 -0,76%
BITCOIN
3.577.065,74 -0,83%

Türkiye Satranç Şampiyonası'nda Finale Yükselen İki Büyükusta

Antalya'da devam eden Türkiye Satranç Şampiyonası'nda Mustafa Yılmaz ve Vahap Şanal finale kaldı. Şampiyona 22 Aralık'ta sona erecek.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 16:13
Türkiye Satranç Şampiyonası'nda Finale Yükselen İki Büyükusta

Türkiye Satranç Şampiyonası Antalya'da Devam Ediyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Türkiye Satranç Şampiyonası, heyecan dolu anlara sahne olmaya devam ediyor. Büyükustalar Mustafa Yılmaz ve Vahap Şanal finale yükselerek şampiyonluğu hedefliyorlar.

Finalistler

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından GÜRİŞ Holding desteğiyle gerçekleştirilen turnuvada, bu yıl ilk kez eleme usulü uygulandı. Şampiyonada toplamda 16 sporcu mücadele etti.

Federasyon Başkanı’ndan Açıklamalar

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvaya olan ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Apaydın, bu yıl organizasyon formatını dünya kupasından esinlenerek değiştirdiklerini belirtti ve "Bu tip bir formatı büyükustalar ve milli sporcularla yaptığımız toplantıların sonucunda belirledik. Sporculara en iyi imkanları sunmak için çalışıyoruz." dedi.

Başkan Apaydın, federasyon başkanlığına yeni seçildiğini hatırlatarak, kalıcı milli takım başarısının önemine vurgu yaptı. "Yükselen dünya çapında yıldız oyuncularımız var. Altyapıya ve kadın satrancına yatırımlarımız devam edecek." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Türkiye’de 1 milyon 400 bin lisanslı satranç oyuncusu bulunduğunu da belirtti.

Büyükustalardan Yorumlar

Finale kalan büyükusta Mustafa Yılmaz, "Final zorlu ve heyecan verici olacak. Kazanarak şampiyon olmak istiyorum." şeklinde duygularını açıkladı. Diğer finalist Vahap Şanal ise, bu yılki şampiyonanın tarihinin en güçlü turnuvası olduğunu vurguladı ve 20 yıldır satranç oynadığını ifade etti, "Bu kadar kaliteli bir turnuvada finale kaldığım için çok mutluyum. Finalde de elimden geleni yapacağım." dedi.

5 büyükusta ve 4 uluslararası ustanın katıldığı bu eşsiz organizasyonun toplam ödül miktarı 1 milyon 250 bin lira. Şampiyona, 22 Aralık Pazar günü sona erecek.

Antalya'da düzenlenen Türkiye Satranç Şampiyonası finalinde büyükustalar Mustafa Yılmaz (solda) ve...

Antalya'da düzenlenen Türkiye Satranç Şampiyonası finalinde büyükustalar Mustafa Yılmaz (solda) ve Vahap Şanal (sağda) mücadele edecek.

Antalya'da düzenlenen Türkiye Satranç Şampiyonası finalinde büyükustalar Mustafa Yılmaz (solda) ve...

Antalya'da düzenlenen Türkiye Satranç Şampiyonası finalinde büyükustalar Mustafa Yılmaz (solda) ve Vahap Şanal (sağda) mücadele edecek.

İLGİLİ HABERLER

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Akkuş Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, İkinci Yarısında Play-Off Hedefli
2
Türkiye Curling Süper Lig Müsabakaları Erzurum'da Başlıyor!
3
İskenderunspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Grup Aşamasına Yükseldi
4
Fenerbahçe Beko'nun Paris Basketbol Maçı Salgın Nedeniyle Ertelendi
5
Sivasspor Ömer Erdoğan ile Yeni Bir Başlangıç Yapıyor
6
Türkiye Satranç Şampiyonası'nda Finale Yükselen İki Büyükusta
7
A Milli Takım FIFA Sıralamasında 28. Sırayı Korudu

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı