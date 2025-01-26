Türkiye Serbest Güreş Şampiyonu Güreşçiler Belirlendi

Serbest Stil Güreşte Şampiyonlar Belli Oldu

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde madalyalar sahiplerini buldu. Organizasyon, Ankara'daki Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi ve izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.

Şampiyon Kulüp Ankara ASKİ

Serbest stil müsabakaları sonucunda takımlarda birinci olarak 166 puan ile Ankara ASKİ Spor Kulübü şampiyonluğu elde etti. 118 puan ile Ankara Keçiören Spor Kulübü ikinci, 106 puan ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise üçüncü sırada yer aldı.

Büyük Başarı

Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edilirken, serbest stilde en teknik sporcu Osman Göçen, en centilmen sporcu Cabbar Taner Duyum ve en centilmen antrenör Ahmet Peker seçildi.

Taha Akgül’den Organizasyon Açıklamaları

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun büyük önem taşıdığını belirtti. Akgül, “Sakatlıksız, kazasız, belasız mükemmele yakın bir organizasyon geçiriyoruz. Burada adaleti sağlayacağımıza söz verdik.” ifadelerini kullandı.

Gelecek Hedefler

Akgül, Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyatlar için umut veren bir kadro oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Amacının, 2028 ve 2032 Olimpiyatları’na en iyi şekilde hazırlanmak olduğunu vurguladı.

Madalyalarını Kucakladılar

Türkiye Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde dereceye giren sporcular şu şekilde:

57 kilo: 1. Muhammed Karavuş (Sivas Belediyesi), 2. Yusuf Demir (Kocaeli Kağıtspor)

61 kilo: 1. Emrah Ormanoğlu (Ankara ASKİ), 2. Recep Topal (Ankara İLBANK)

65 kilo: 1. Cabbar Taner Duyum (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), 2. Cavit Acar (Ankara Keçiören Spor Kulübü)

70 kilo: 1. Haydar Yavuz (Ankara İLBANK), 2. Umut Erdoğan (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

74 kilo: 1. Fazlı Eryılmaz (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), 2. Soner Demirtaş (Ankara ASKİ)

79 kilo: 1. Okan Tahtacı (Sivas Belediyesi), 2. İbrahim Metehan Yaprak (Ankara ASKİ)

86 kilo: 1. Osman Göçen (Ankara ASKİ), 2. Muhammet Nuri Kotanoğlu (Ankara TEDAŞ)

92 kilo: 1. Feyzullah Aktürk (Ankara Keçiören Spor Kulübü), 2. Samet Özarslan (Bursa Büyükşehir Belediyesi)

97 kilo: 1. Resul Güne (Ankara TEDAŞ), 2. Mücahit Çelik (Ankara TEDAŞ)

125 kilo: 1. Hakan Büyükçıngıl (Ankara ASKİ), 2. Adil Mısırcı (Ankara Keçiören Spor Kulübü)

23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nın 11-18 Şubat tarihlerinde Sivas'ta yapılacağı ve burada birinci olan sporcuların doğrudan Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı kazanacağı bilgisi verildi.