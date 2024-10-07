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Türkiye Sigorta Basketbol Ligi 4. Haftasında Finalspor Galip Geldi

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 4. haftasında Finalspor, Kapaklıspor'u 83-61 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 18:58
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 18:58
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi 4. Haftasında Finalspor Galip Geldi

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 4. Hafta Tamamlandı

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 4. haftası, heyecan dolu bir karşılaşmayla sona erdi. Haftanın son maçında Finalspor ve Kapaklıspor, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.

Maçın Detayları

Ev sahibi ekip Finalspor, maçta üstün bir performans sergileyerek rakibi Kapaklıspor'u 83-61 gibi net bir skorla mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Finalspor, ligdeki konumunu güçlendirdi.

Basketbolseverlerin ilgiyle takip ettiği bu karşılaşma, Finalspor'un sahasındaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. Kapaklıspor ise vites yükseltmek zorunda görünüyor.

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