Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 18. Hafta Mücadelesi Sona Erdi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 18. Haftada Neler Oldu?
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 18. haftası, 4 maçla devam etti. Bugün gerçekleştirilen maçlarda takımlar kıyasıya bir rekabet sergiledi.
Maç Sonuçları
Bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde gerçekleşti:
- İstanbul Ankaspor - Çayırova Belediyesi: 58-87
- Konya Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe Koleji Novotel: 81-84
- Trabzonspor - Kapaklıspor: 88-62
- Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol - Pizzabulls Co Basket: 87-58
Bu sonuçlarla birlikte ligdeki heyecan devam ederken, takımların performansları ve puan durumu merakla takip ediliyor.