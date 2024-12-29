Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 18. Hafta Mücadelesi Sona Erdi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 18. Haftada Neler Oldu?

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 18. haftası, 4 maçla devam etti. Bugün gerçekleştirilen maçlarda takımlar kıyasıya bir rekabet sergiledi.

Maç Sonuçları

Bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde gerçekleşti:

İstanbul Ankaspor - Çayırova Belediyesi : 58-87

- : 58-87 Konya Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe Koleji Novotel : 81-84

- : 81-84 Trabzonspor - Kapaklıspor : 88-62

- : 88-62 Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol - Pizzabulls Co Basket: 87-58

Bu sonuçlarla birlikte ligdeki heyecan devam ederken, takımların performansları ve puan durumu merakla takip ediliyor.