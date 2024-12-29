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Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 18. Hafta Mücadelesi Sona Erdi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 18. haftasında 4 maç oynandı ve heyecan dolu sonuçlar alındı.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 19:09
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 19:09
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 18. Hafta Mücadelesi Sona Erdi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 18. Haftada Neler Oldu?

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 18. haftası, 4 maçla devam etti. Bugün gerçekleştirilen maçlarda takımlar kıyasıya bir rekabet sergiledi.

Maç Sonuçları

Bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde gerçekleşti:

  • İstanbul Ankaspor - Çayırova Belediyesi: 58-87
  • Konya Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe Koleji Novotel: 81-84
  • Trabzonspor - Kapaklıspor: 88-62
  • Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol - Pizzabulls Co Basket: 87-58

Bu sonuçlarla birlikte ligdeki heyecan devam ederken, takımların performansları ve puan durumu merakla takip ediliyor.

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