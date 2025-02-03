Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 23. Haftanın Kapanışı: Çağdaş Bodrumspor Galip Geldi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 23. hafta heyecanı sona erdi. Ligde yalnızca bir maç ertelendi.

MKE Ankaragücü Ikon Menkul ile Finalspor karşılaşması, konuk ekibin yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ileri bir tarihe alındı. Haftanın en çekişmeli mücadelesinde ise Çağdaş Bodrumspor, kendi sahasında Carpartner TED Ankara Kolejliler ile karşılaştı ve 88-76'lık skorla galip gelmeyi başardı.

23. hafta sonunda Esenler Erokspor, 41 puanla ligdeki liderliğini sürdürmeye devam ediyor.

Gözler şimdi Türkiye Basketbol Ligi'nde 24. hafta karşılaşmalarına çevrildi. Bu maçlar 7, 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde oynanacak.