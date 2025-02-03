DOLAR
35,94 -0,32%
EURO
36,97 0,53%
ALTIN
3.259,43 -1,05%
BITCOIN
3.583.076,69 -1,9%

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 23. Haftanın Kapanışı: Çağdaş Bodrumspor Galip Geldi

Türkiye Basketbol Ligi'nde 23. hafta geride kaldı; Çağdaş Bodrumspor, TED Ankara Kolejliler'i 88-76 ile mağlup etti.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 21:54
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 21:54
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 23. Haftanın Kapanışı: Çağdaş Bodrumspor Galip Geldi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 23. hafta heyecanı sona erdi. Ligde yalnızca bir maç ertelendi.

MKE Ankaragücü Ikon Menkul ile Finalspor karşılaşması, konuk ekibin yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ileri bir tarihe alındı. Haftanın en çekişmeli mücadelesinde ise Çağdaş Bodrumspor, kendi sahasında Carpartner TED Ankara Kolejliler ile karşılaştı ve 88-76'lık skorla galip gelmeyi başardı.

23. hafta sonunda Esenler Erokspor, 41 puanla ligdeki liderliğini sürdürmeye devam ediyor.

Gözler şimdi Türkiye Basketbol Ligi'nde 24. hafta karşılaşmalarına çevrildi. Bu maçlar 7, 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde oynanacak.

İLGİLİ HABERLER

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 23. Haftanın Kapanışı: Çağdaş Bodrumspor Galip Geldi
2
Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Dereceye Giren Güreşçiler Altınla Ödüllendirildi
3
Görele Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor'u 39-30 Yenerek Galip Geldi
4
A Milli Kadın Basketbol Takımı, İzlanda Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
5
Fiorentina, Paris Saint-Germain'in Cher Ndour'unu Kadrosuna Katıyor
6
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Gaziantep FK'yı 1-0 Geride Bıraktı
7
Shai Gilgeous-Alexander'ın 52 Sayısı Warriors'a Yetmedi

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!