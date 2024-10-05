Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 4. Hafta Maç Sonuçları

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi 4. Haftası

Bugün, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 4. haftasında, 4 farklı maç gerçekleşti ve tüm karşılaşmaların sonuçları belli oldu.

Oynanan Maçların Sonuçları

İşte bugün oynanan maçların sonuçları:

İstanbul Ankaspor - Pizzabulls CO Basket: 73-81

- Pizzabulls CO Basket: TED Ankara Kolejliler - Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 84-73

- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol - Çağdaş Bodrumspor: 81-64

- Çağdaş Bodrumspor: Çayırova Belediyespor - OGM Ormanspor: 86-79

Bu sonuçlarla birlikte, ligdeki heyecan devam ediyor. Takımlar, gelecek haftalarda yeniden karşı karşıya gelecek.