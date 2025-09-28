Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Trabzonspor 94-76 Onvo Büyükçekmece

Trabzonspor 94-76 Onvo Büyükçekmece - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Maçın Özeti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Trabzonspor, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 94-76 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Karşılaşmaya taraftar desteğiyle hızlı başlayan Trabzonspor, içeriden Grant, dışardan Yeboah ve Reed ile 5. dakikada 10-2 üstünlük sağladı. Bu dakikadan sonra konuk ekip etkili savunma yaptı; De Vries ve Pipes ile hücumlarda karşılık vererek ilk periyodu 20-19 geride tamamladı.

İkinci çeyrekte de öne geçmesine izin vermeyen bordo-mavililer, Grant, Gordon ve Silins'in sayılarıyla 15. dakikayı 33-26 önde geçti. Devre sonunda farkı 9 sayıya çıkaran Trabzonspor ilk yarıyı 47-38 üstün kapattı.

Üçüncü periyotta kenardan gelen Okben Uluboy ve Cem Ulusoy da skora katkı verince Trabzonspor üstünlüğünü sürdürdü; 24. dakikada fark 12 sayıya (55-43) çıktı ve periyot sonunda skor 64-57 olarak kayıtlara geçti.

Son Periyot ve Öne Çıkanlar

Final çeyreğinde zorlanmayan Trabzonspor, Reed ve Delgado'nun basketleriyle farkı açtı. Periyodun her dakikasında üstünlüğünü arttıran bordo-mavililer, maç boyunca önde götürdükleri karşılaşmayı en büyük fark olan 18 sayı ile 94-76 kazandı.

Konuk takımda Pipes, attığı 19 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.