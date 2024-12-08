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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 15. Hafta Heyecanı: Sonuçlar Açıklandı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 15. haftasında 5 mücadele yapıldı. İşte karşılaşmaların sonuçları.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 21:29
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 21:29
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 15. Hafta Heyecanı: Sonuçlar Açıklandı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 15. Hafta Maçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi, 15. haftasında 5 heyecan dolu maçla devam etti. Takımlar, hem performanslarını sergilemek hem de ligdeki konumlarını güçlendirmek için sahada kıyasıya mücadele etti.

15. Hafta Karşılaşma Sonuçları

Haftanın dikkat çeken maç sonuçları şu şekilde:

  • Kapaklıspor - Fenerbahçe Koleji Novotel: 79-87
  • Trabzonspor - Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 90-77
  • MKE Ankaragücü İkon Menkul - Pizzabulls Co Basket: 76-66
  • Konya Büyükşehir Belediyespor - Gaziantep Basketbol: 97-74
  • Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol - Çayırova Belediyesi: 90-85

Bu sonuçlarla birlikte, takımların ligdeki durumu iyice şekillenmeye başladı. Fenerbahçe Koleji, Kapaklıspor karşısında elde ettiği galibiyetle çıkışını sürdürdü.

Önümüzdeki haftalarda takımların performansları ve ligdeki pozisyonları daha fazla merak edilir hale gelecek. Lig heyecanı tüm hızıyla devam ediyor!

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