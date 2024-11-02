Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 9. Haftanın Sonuçları

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 9. Hafta Maçları
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 9. haftaya ait 4 maç gerçekleştirildi. Ligdeki bu karşılaşmalar önemli sonuçlar doğurdu.
9. Haftada Oynanan Maçlar ve Sonuçları
Aşağıda 9. hafta içerisinde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar yer almaktadır:
- Finalspor - Shipeddy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol: 76-59
- Trabzonspor - İstanbul Ankaspor: 114-65
- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor - Gaziantep Basketbol: 82-87
- Fenerbahçe Koleji Novotel - OGM Ormanspor: 79-76
Bu maçlarla birlikte ligdeki sıralamalar da etkilenmeye devam ediyor. Takımlar, playoff hedefleri doğrultusunda mücadelelerine devam edecek.