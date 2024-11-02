DOLAR
34,3 0,08%
EURO
37,16 0,08%
ALTIN
3.018,13 0,01%
BITCOIN
2.376.173,38 -0,13%

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 9. Haftanın Sonuçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 9. hafta maç sonuçları açıklandı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 20:09
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 20:09
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 9. Haftanın Sonuçları

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 9. Hafta Maçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 9. haftaya ait 4 maç gerçekleştirildi. Ligdeki bu karşılaşmalar önemli sonuçlar doğurdu.

9. Haftada Oynanan Maçlar ve Sonuçları

Aşağıda 9. hafta içerisinde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar yer almaktadır:

  • Finalspor - Shipeddy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol: 76-59
  • Trabzonspor - İstanbul Ankaspor: 114-65
  • Balıkesir Büyükşehir Belediyespor - Gaziantep Basketbol: 82-87
  • Fenerbahçe Koleji Novotel - OGM Ormanspor: 79-76

Bu maçlarla birlikte ligdeki sıralamalar da etkilenmeye devam ediyor. Takımlar, playoff hedefleri doğrultusunda mücadelelerine devam edecek.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları'nı Mağlup Etti
2
Ankara'da At Yarışları Coşkusu: Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı Koşuları
3
Kasımpaşa Beşiktaş'ı 3-1 ile Geçti
4
Kocaelispor, Fatih Karagümrük'ü 2-1 Yenerek 3 Puan Aldı
5
Hentbol Kadınlar Süper Lig: Ortahisar Belediyespor Galip Geldi
6
Trabzonspor Fenerbahçe Maçına Hazır
7
Beşiktaş, Kasımpaşa'ya Yenilerek İç Sahada İlk Kaybını Aldı

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak