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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde İlk Haftaya Dört Maçla Devam Edildi

Türkiye Basketbol Ligi'nde sezonun ilk haftasında dört maç gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 21:11
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 21:11
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde İlk Haftaya Dört Maçla Devam Edildi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde İlk Haftaya Dört Maçla Devam Edildi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde sezonun açılış haftası, birbirinden heyecanlı dört maçla devam etti. Bugün gerçekleştirilen karşılaşmalarda takımlar galibiyet için kıyasıya mücadele etti.

Maç Sonuçları

Ligdeki maçların sonuçları ise şöyle oldu:

  • Çayırova Belediyespor - İstanbul Anka: 86-59
  • Fenerbahçe Koleji Novotel - Konya Büyükşehir Belediyespor: 75-73
  • Balıkesir Büyükşehir Belediyespor - Finalspor: 77-65
  • Haremspor - Esenler Erokspor: 64-86

Sezonun ilk haftası, takımlar arasındaki rekabeti artırırken, taraftarlar da takımlarına destek vermek için tribünleri doldurdu. Ligin ilerleyen haftalarında heyecan dolu maçların devam etmesi bekleniyor.

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