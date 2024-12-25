Türkiye Sualtı Federasyonu'ndan Tarihi Başarı: İlk Avrupa Şampiyonluğu!

Türkiye Sualtı Federasyonu'ndan Tarihi Başarı

Türkiye Sualtı Federasyonu Başkanı Kadir Sağlam, zıpkınla balık avı branşında milli sporcuların tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu olduğunu duyurdu. 2025 yılı hedefleri doğrultusunda çalışmalara hız veren federasyon, birçok branşta madalya sayısını artırmayı planlıyor.

Çalışmalar ve Başarılar

2024 yılında kayyum olarak göreve başlayan Sağlam, federasyonu devraldıklarından bu yana geçen sürede önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirtti. “Çok zor bir federasyonu devraldık. Hiçbir sporcu bilgisine, antrenör bilgisine ulaşamıyorduk, sıfırdan büyüttük” diyerek zorlu süreci özetledi.

Madalya Sevincimiz

Sağlam, zıpkınla balık avı branşında milli sporcuların uluslararası başarılarını vurguladı: “Fahrihan Uysal, Hakan Gencer, Serhan Dağdan ve Hüseyin Günel, 2024 Avrupa-Afrika Şampiyonluğu'nda birinci olarak tarihi bir başarıya imza attılar. Kadın milli takımımız ise ikincilik kazandı.”

Dünya Rekorları

Sırbistan'da gerçekleştirilen Serbest Dalış Havuz Büyükler ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda, Adasu Ramazanoğlu üç dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Nida Murathan Bulut, genç erkeklerde üç farklı dalda dünya şampiyonluğu kazandı.

Gelecek Hedefleri

“2025 hedeflerimiz büyük,” diyen Sağlam, “Sualtı hokeyi, zıpkınla balık avı, serbest dalış gibi branşlarda daha fazla madalya almak istiyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca, Avrupa Sualtı Fotoğraf Şampiyonası'nda birinci olduklarını da belirtti.

Şahika Ercümen ve Geleceğin Yıldızları

Serbest dalışta Şahika Ercümen'in başarısını önemseyen Sağlam, onun yanı sıra Devrim Cenk Ulusoy ve Derya Can gibi isimlerin gelecek vaat ettiğini duyurdu. “İyi çalışıp disiplinli olurlarsa, bu alanda daha büyük başarılara imza atabilirler” ifadesini kullandı.

Sağlam, Türkiye Sualtı Federasyonu olarak halen 11-12 branşta faaliyet gösterdiklerini ve 2025'te sualtı sporcularının ismini daha fazla duyurmayı hedeflediklerini belirtti.