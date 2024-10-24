Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası Ankara'da Başladı

Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası Başladı

Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası, Ankara'da kick-off yaptı. Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından yapılan açıklama ile organizasyonun ilk günü, 10-11, 12-14, 15-17, 31-40 ve 41-50 yaş grublarındaki bireysel müsabakalar ile 51-60 yaş arası çiftler müsabakaları yapıldı.

Müsabakalar Bahri Tanrıkulu Tarafından İzleniyor

Müsabakalar, Türkiye Tekvando Federasyonu'nun yeni başkanı Bahri Tanrıkulu tarafından takip ediliyor. Organizasyon, aynı zamanda 2024 Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası’na katılacak milli takımın seçmeleri açısından büyük önem taşıyor.

Etkinlik Detayları

Şampiyona, 27 Ekim Pazar günü sona erecek ve birçok sporcuyu bir araya getirecek. Bu süreç, katılımcılar ve izleyiciler için heyecan verici bir deneyim sunacak.