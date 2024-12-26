Türkiye Tenis Federasyonu'ndan 'Tenis Fonu' Projesi: Milli Sporculara Destek

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan Önemli Adım

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Şafak Müderrisgil, milli sporcuların uluslararası turnuvalara rahatça katılabilmesi için "Tenis fonu" projesini hayata geçireceklerini açıkladı. Bu proje ile sporcuların yurt dışındaki mücadelelerinde daha donanımlı ve konforlu olmaları hedefleniyor.

Hedef: Uluslararası Başarılar

Shafak Müderrisgil, 11 Kasım'da göreve geldiklerini ve 14 Aralık'ta düzenledikleri "TTF Türkiye Tenis Hamlesi Çalıştayı" sonrası birçok projeye başladıklarını belirtti. Öncelikli projelerinden biri olarak "Tenis fonu"nu tanıtan Müderrisgil, özel sektörün destekleri ile fon oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti:

"Karma finans yöntemiyle herkesi göreve çağıracağız. Tenis fonu, sporcularımızın daha rahat ve donanımlı seyahat etmelerini sağlayacak. Yılda 25-30 hafta yurt dışında turnuvada bulunan sporcuların ciddi maliyetleri var. Bu konuda takımlarıyla seyahat etmeleri ve gereken desteklerin sağlanması önemli."

Türk Tenisinin Markalaşması

Türk tenisinin markalaşma eksikliğine de dikkat çeken Müderrisgil, "Tenis kültürünü oluşturmayı ve markalaştırmayı hedefliyoruz. Bunun için altyapıya, milli oyunculara ve tenis turizmine yatırım yapılması şart" dedi.

WTA Turnuvaları ve İstanbul Cup

Başkan Müderrisgil, İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nı yeniden organize etmek için çalışmalara başladıklarını açıkladı. WTA organizasyonlarının maliyetinin yüksek olduğunu belirten Müderrisgil, bu turnuvaların tenise olan farkındalığı artırabileceğini vurguladı:

"WTA organizasyonunun sadece ödül parası 250 bin avro civarında. Tüm masraflarıyla maliyet 600-750 bin avroya çıkabiliyor. İstanbul Cup'ı geri getirmek, tenise büyük bir katkı sağlayacak."