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Türkiye Tenis Federasyonu Yönetimi Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Anıtkabir'de Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu ve değerli mesajlar bıraktı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 13:27
Türkiye Tenis Federasyonu Yönetimi Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Türkiye Tenis Federasyonu Anıtkabir Ziyaretini Gerçekleştirdi

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ve yönetim kurulu üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygılarını bir kez daha gösterdiler.

Saygı Duruşu ve Çelenk

Tenis heyeti, federasyon başkanı Müderrisgil'in Atatürk'ün mozolesine çelenk koyması'nın ardından saygı duruşunda bulundu. Ziyaretin devamında heyet, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Anıtkabir Özel Defteri'ne Mesaj

Müderrisgil, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Atatürk, Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlık mücadelemizin önderi olarak, bizlere çağdaş bir Türkiye mirası bırakırken, bizler spora verdiğiniz önemin ışığında, Türk sporunun daha aydınlık yarınlara taşınması için sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Türkiye Tenis Federasyonu olarak, sadece sportif başarıyla değil, aynı zamanda ahlaki değerleri de ön planda tutarak, gençlerimize örnek olmayı sürdürüyoruz."

Müderrisgil, ayrıca 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözüne atıfta bulunarak, tenis sporunun temelleriyle Atatürk'ün değerlerinin ne kadar örtüştüğünü vurguladı. Tenisin fiziksel mücadelenin ötesinde, zihinsel bir strateji ve kişisel disiplin gerektirdiğini ifade eden Müderrisgil, tenisçilerin sahada kararlı ve disiplinli bir şekilde mücadele etmelerinin önemini dile getirdi.

Gelecek İçin Söz Verildi

Müderrisgil, sözlerini tamamlayarak, "Bugün burada, huzurunuzda, Cumhuriyetimizin temellerine ve sizin mirasınıza sadık kalacağımıza, Türk sporunu daha aydınlık bir geleceğe taşımak için tüm gücümüzle çalışacağımıza olan sözümüzü yineliyoruz. Ruhunuz şad olsun. Minnettarız." ifadeleriyle sonlandırdı.

⁠Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ve TTF Yönetim Kurulu Üyeleri Anıtkabir'i...

⁠Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ve TTF Yönetim Kurulu Üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaret öncesi askerlerin nöbet değişimi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

⁠Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ve TTF Yönetim Kurulu Üyeleri Anıtkabir'i...

⁠Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ve TTF Yönetim Kurulu Üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaret öncesi askerlerin nöbet değişimi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

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