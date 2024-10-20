Türkiye Tırmanma Şampiyonası İzmir'de Gerçekleşti

Otomobil Sporları İzmir’de Buluştu

AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ayak müsabakası, İzmir Kınık Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Yarış, Ali Ramiz Özkan Tırmanma Yarışı adı altında yapıldı ve kazananlar ilan edildi.

Yarışın Detayları

İzmir Motorsporları ve Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenen etkinliğe, ICRYPEX, Kınık Belediyesi ve Yaşaroğlu Otomotiv'in destekleri ile başarıyla gerçekleşti. Yarışmada toplam 5 kategoride 22 otomobil mücadele etti.

Parkur ve Kazananlar

Katılımcılar, Kınık-Köseler yolu üzerinde belirlenen 6,3 kilometrelik parkurda yarıştı. Kategorilerin sonuçlarına göre:

Kategori 1: Mehmet Gökseven

Mehmet Gökseven Kategori 2: Ayhan Germirli

Ayhan Germirli Kategori 3: Murat Volkan Soyçopur

Murat Volkan Soyçopur Kategori 4: Sinan Soylu

Sinan Soylu Kategori 5: Bahadır Sevinç

Gelecek Dönem

Şampiyonanın 7. ve final ayağı ise 16-17 Kasım tarihlerinde İstanbul'da yapılacak.

İzmir Motorsporları ve Otomobil Spor Kulübü tarafından ICRYPEX, Kınık Belediyesi ve Yaşaroğlu Otomotiv katkılarıyla gerçekleştirilen 6. ayak mücadelesinde 5 kategoride 22 otomobil yer aldı.

İzmir Motorsporları ve Otomobil Spor Kulübü tarafından ICRYPEX, Kınık Belediyesi ve Yaşaroğlu Otomotiv katkılarıyla gerçekleştirilen 6. ayak mücadelesinde 5 kategoride 22 otomobil yer aldı.

İzmir Motorsporları ve Otomobil Spor Kulübü tarafından ICRYPEX, Kınık Belediyesi ve Yaşaroğlu Otomotiv katkılarıyla gerçekleştirilen 6. ayak mücadelesinde 5 kategoride 22 otomobil yer aldı.

İzmir Motorsporları ve Otomobil Spor Kulübü tarafından ICRYPEX, Kınık Belediyesi ve Yaşaroğlu Otomotiv katkılarıyla gerçekleştirilen 6. ayak mücadelesinde 5 kategoride 22 otomobil yer aldı.

İzmir Motorsporları ve Otomobil Spor Kulübü tarafından ICRYPEX, Kınık Belediyesi ve Yaşaroğlu Otomotiv katkılarıyla gerçekleştirilen 6. ayak mücadelesinde 5 kategoride 22 otomobil yer aldı.