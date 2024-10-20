Türkiye Tırmanma Şampiyonası İzmir'de Gerçekleşti

Otomobil Sporları İzmir’de Buluştu
AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ayak müsabakası, İzmir Kınık Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Yarış, Ali Ramiz Özkan Tırmanma Yarışı adı altında yapıldı ve kazananlar ilan edildi.
Yarışın Detayları
İzmir Motorsporları ve Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenen etkinliğe, ICRYPEX, Kınık Belediyesi ve Yaşaroğlu Otomotiv'in destekleri ile başarıyla gerçekleşti. Yarışmada toplam 5 kategoride 22 otomobil mücadele etti.
Parkur ve Kazananlar
Katılımcılar, Kınık-Köseler yolu üzerinde belirlenen 6,3 kilometrelik parkurda yarıştı. Kategorilerin sonuçlarına göre:
- Kategori 1: Mehmet Gökseven
- Kategori 2: Ayhan Germirli
- Kategori 3: Murat Volkan Soyçopur
- Kategori 4: Sinan Soylu
- Kategori 5: Bahadır Sevinç
Gelecek Dönem
Şampiyonanın 7. ve final ayağı ise 16-17 Kasım tarihlerinde İstanbul'da yapılacak.
İzmir Motorsporları ve Otomobil Spor Kulübü tarafından ICRYPEX, Kınık Belediyesi ve Yaşaroğlu Otomotiv katkılarıyla gerçekleştirilen 6. ayak mücadelesinde 5 kategoride 22 otomobil yer aldı.
İzmir Motorsporları ve Otomobil Spor Kulübü tarafından ICRYPEX, Kınık Belediyesi ve Yaşaroğlu Otomotiv katkılarıyla gerçekleştirilen 6. ayak mücadelesinde 5 kategoride 22 otomobil yer aldı.
İzmir Motorsporları ve Otomobil Spor Kulübü tarafından ICRYPEX, Kınık Belediyesi ve Yaşaroğlu Otomotiv katkılarıyla gerçekleştirilen 6. ayak mücadelesinde 5 kategoride 22 otomobil yer aldı.
İzmir Motorsporları ve Otomobil Spor Kulübü tarafından ICRYPEX, Kınık Belediyesi ve Yaşaroğlu Otomotiv katkılarıyla gerçekleştirilen 6. ayak mücadelesinde 5 kategoride 22 otomobil yer aldı.
İzmir Motorsporları ve Otomobil Spor Kulübü tarafından ICRYPEX, Kınık Belediyesi ve Yaşaroğlu Otomotiv katkılarıyla gerçekleştirilen 6. ayak mücadelesinde 5 kategoride 22 otomobil yer aldı.