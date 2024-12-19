DOLAR
35,07 -0,08%
EURO
36,56 -0,54%
ALTIN
2.951,59 -1,2%
BITCOIN
3.565.877,67 -0,34%

Türkiye Triatlon Federasyonu'nun ACEP Akreditasyonu 5 Yıl Uzatıldı

Türkiye Triatlon Federasyonu'nun Dünya Triatlon Birliği'nden aldığı ACEP akreditasyonu 5 yıl daha uzatıldı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 10:39
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 10:39
Türkiye Triatlon Federasyonu'nun ACEP Akreditasyonu 5 Yıl Uzatıldı

Türkiye Triatlon Federasyonu'na Büyük Başarı

Türkiye Triatlon Federasyonu, Dünya Triatlon Birliği tarafından verilen ACEP (Accredited Coach Education Programme) akreditasyonunu 5 yıl daha uzatmayı başardı. Federasyondan yapılan açıklamada, mevcut akreditasyon süresinin başarıyla devam ettiği belirtildi.

Uluslararası Standartlar ve Sürdürülebilir Yapı

Türkiye, ABD, Belçika, Fransa, İngiltere, İrlanda, Kanada, Meksika ve Portekiz ile birlikte ACEP programında yer alan 10 ülkeden biri olarak dikkat çekti. İlk akreditasyon döneminde, federasyonun eğitim kurulunun titiz ve stratejik çalışmaları sonucunda, ülkede antrenör eğitimlerinin uluslararası standartlara uygunluğu konusunda sürdürülebilir bir yapı kuruldu.

Gelecek Projeler ve Antrenörlerin Rolü

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Dünya Triatlon Birliği'nin ulusal federasyonlara antrenör eğitim programlarını geliştirmeleri hususunda destek sağladığını ifade etti. Yalçınkaya, "2025 yılı içerisinde hayata geçireceğimiz triatlon okulu projesi, üç yıldır süren TTF Bölgesel Ligi ile eşgüdüm içerisinde yürütülecek. Bu sayede, antrenörlerimize sunacağımız uygulama içeriklerinin, özellikle genç sporcuların gelişimindeki etkilerini daha yakından takip edebileceğiz," şeklinde konuştu.

Akreditasyon sürecinin beş yıl daha uzatılması, federasyonun doğru bir yol izlediğini ve geleceğe yönelik planlarının önemsendiğini gösteriyor. Yalçınkaya, tüm triatlon topluluğuna bu gelişmenin hayırlı olmasını diledi.

İLGİLİ HABERLER

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordulu Judocu Ayşegül Şensoy Göl, 29 Yıl Aradan Sonra Başarıyla Döndü
2
Taha Akgül, Güreşte Yeni Dönemde Fark Yaratacak
3
Buse Tosun Çavuşoğlu: Zirvede Kalma Hedefiyle Çalışıyorum
4
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 15. Haftanın Programı Açıklandı
5
Banza, Trabzonspor'da Onuachu'yu Geride Bıraktı
6
Piatek, Cercle Brugge Maçına Hazır: "Kazanmaya geldik!"
7
Macaristan Futgolf Takımları Antalya'dan Gururla Ayrıldı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!