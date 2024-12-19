Türkiye Triatlon Federasyonu'nun ACEP Akreditasyonu 5 Yıl Uzatıldı

Türkiye Triatlon Federasyonu'na Büyük Başarı

Türkiye Triatlon Federasyonu, Dünya Triatlon Birliği tarafından verilen ACEP (Accredited Coach Education Programme) akreditasyonunu 5 yıl daha uzatmayı başardı. Federasyondan yapılan açıklamada, mevcut akreditasyon süresinin başarıyla devam ettiği belirtildi.

Uluslararası Standartlar ve Sürdürülebilir Yapı

Türkiye, ABD, Belçika, Fransa, İngiltere, İrlanda, Kanada, Meksika ve Portekiz ile birlikte ACEP programında yer alan 10 ülkeden biri olarak dikkat çekti. İlk akreditasyon döneminde, federasyonun eğitim kurulunun titiz ve stratejik çalışmaları sonucunda, ülkede antrenör eğitimlerinin uluslararası standartlara uygunluğu konusunda sürdürülebilir bir yapı kuruldu.

Gelecek Projeler ve Antrenörlerin Rolü

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Dünya Triatlon Birliği'nin ulusal federasyonlara antrenör eğitim programlarını geliştirmeleri hususunda destek sağladığını ifade etti. Yalçınkaya, "2025 yılı içerisinde hayata geçireceğimiz triatlon okulu projesi, üç yıldır süren TTF Bölgesel Ligi ile eşgüdüm içerisinde yürütülecek. Bu sayede, antrenörlerimize sunacağımız uygulama içeriklerinin, özellikle genç sporcuların gelişimindeki etkilerini daha yakından takip edebileceğiz," şeklinde konuştu.

Akreditasyon sürecinin beş yıl daha uzatılması, federasyonun doğru bir yol izlediğini ve geleceğe yönelik planlarının önemsendiğini gösteriyor. Yalçınkaya, tüm triatlon topluluğuna bu gelişmenin hayırlı olmasını diledi.