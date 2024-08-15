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Türkiye U16 Kadınlar Takımı, Kosova'yı Farkla Geçti

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı B Kategorisi'nde Kosova'yı 105-45 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 21:34
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 21:34
Türkiye U16 Kadınlar Takımı, Kosova'yı Farkla Geçti

FIBA 16 Yaş Altı B Kategorisi Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası

Türkiye, Kosova ile karşılaştığı C Grubu ilk maçında etkileyici bir performans sergileyerek maçı 105-45 kazandı.

Maç Detayları

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, milli takımımız, Konya Spor Kompleksi'nde düzenlenen maçta ilk yarıyı 50-16 gibi ciddi bir farkla önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstün oyunlarını sürdüren Türkiye, rakibini 105-45 mağlup ederek güçlü bir begin yaptı.

Sonraki Rakip: Ukrayna

Türkiye, gruptaki bir sonraki maçında 17 Ağustos Cumartesi günü Ukrayna ile karşılaşacak.

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