Türkiye U16 Kadınlar Takımı, Kosova'yı Farkla Geçti

FIBA 16 Yaş Altı B Kategorisi Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası

Türkiye, Kosova ile karşılaştığı C Grubu ilk maçında etkileyici bir performans sergileyerek maçı 105-45 kazandı.

Maç Detayları

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, milli takımımız, Konya Spor Kompleksi'nde düzenlenen maçta ilk yarıyı 50-16 gibi ciddi bir farkla önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstün oyunlarını sürdüren Türkiye, rakibini 105-45 mağlup ederek güçlü bir begin yaptı.

Sonraki Rakip: Ukrayna

Türkiye, gruptaki bir sonraki maçında 17 Ağustos Cumartesi günü Ukrayna ile karşılaşacak.