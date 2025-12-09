Türkiye U17 Milli Boks Takımı Kienbaum'da: 26 Sporcu ile Şampiyonaya Hazır

Türkiye U17 Milli Boks Takımı Kienbaum'da Hazır

10-17 Aralık tarihlerinde Almanya'nın Kienbaum kentinde düzenlenecek U17 Avrupa Boks Şampiyonası'na katılacak olan Türkiye U17 Milli Boks Takımı, hazırlıklarını tamamlayarak organizasyon için Almanya'ya gitti. Şampiyonada Türkiye'yi 13 kadın ve 13 erkek olmak üzere toplam 26 sporcu temsil edecek.

Hazırlık ve Hedefler

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, şampiyona öncesi yaptığı değerlendirmede milli takım kafilesinin yüksek bir motivasyonla hazırlıklarını tamamladığını belirtti. Hekimoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"U17 Avrupa Boks Şampiyonası, Türk boksunun geleceğini şekillendirecek genç sporcularımız için son derece önemli bir organizasyon. Sporcularımız uzun bir hazırlık döneminden geçti ve bugün itibarıyla şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye hazır durumdalar. Teknik ekibimiz büyük bir özveriyle çalıştı. Gençlerimize güveniyoruz; ringde ortaya koyacakları performansın Türk boksunun uluslararası arenadaki yükselişine güç katacağına inanıyoruz."

Hekimoğlu, hem kadın hem erkek takımının madalya hedefiyle Almanya'ya gittiğini belirterek, "Bu yaş grubunda elde edeceğimiz her başarı, gelecekte daha büyük hedeflere uzanacak sporcularımızın yolunu açacaktır. Tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyor, şampiyonadan ülkemizi gururlandıracak sonuçlarla döneceğimize yürekten inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Kafile

Erkek Milli Boks Takımı

Antrenörler: Metin Gemici, Cevat Aydın, Faruk Çevik, Ahmet Dursunoğlu, Arif Kırkgöz

Sporcular: 46 kg Hasan Pehlivan Uçak; 48 kg Miraç Keser; 50 kg Berat Akduman; 52 kg Yiğit Keskin; 54 kg Muhammet Ali Arlı; 57 kg Zeki Uğur; 60 kg Özgür Kılıç; 63 kg Alparslan Şenol; 66 kg Baturalp Çevik; 70 kg Hakan Arda İlgün; 75 kg İbrahim Veyisoğlu; 80 kg Alpaslan Çoban; +80 kg Hakan Deniz Coşkun

Kadın Boks Milli Takımı

Antrenörler: Hamdi Yıldırım, Fatih Öztürk, Caner Önayaker, Can Koçak, Tarık Demirci, Merve Adıbeş

Sporcular: 46 kg Azranur Çetin; 48 kg Asmin Cabaş; 50 kg Zeynep Şevval Kalaycı; 52 kg Bengisu Karakoç; 54 kg Ecrin Alp; 57 kg Ümmü Sıla Kutluata; 60 kg Sahranur Turap; 63 kg Meryem Bakırtaş; 66 kg Sudenaz Aydemir; 70 kg Nisa Kaya; 75 kg Yağmur Görgeç; 80 kg Ela Ecrin Oşak; 80+ kg Miray Doğru

