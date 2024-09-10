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Türkiye, Uluslar Ligi'nde İlk Galibiyetini İzlanda'ya Karşı Aldı

Türkiye, Uluslar Ligi'ndeki ilk galibiyetini İzlanda karşısında 3-1'lik skorla elde etti. Kerem Aktürkoğlu hat-trick yaptı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 00:01
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 00:01
Türkiye, Uluslar Ligi'nde İlk Galibiyetini İzlanda'ya Karşı Aldı

Türkiye, Uluslar Ligi'nde İlk Galibiyetini Elde Etti

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi B Grubu 4. Grup 2. hafta maçında İzlanda'yı 3-1 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı. Bu önemli maç, Gürsel Aksel Stadı'nda gerçekleşti.

Kerem Aktürkoğlu Tarihe Geçti

Ay-yıldızlı takımın zaferinde başrolü oynayan Kerem Aktürkoğlu, maçta attığı 3 golle milli formayla 9. golüne ulaştı. Türkiye, 2. dakikada Kerem'in attığı golle öne geçti; ancak 37. dakikada Victor Palsson'un golüyle eşitliği sağladı. İkinci yarıda Kerem Aktürkoğlu, 52. ve 88. dakikalarda iki gol daha atarak galibiyeti perçinledi.

Gruptaki Durum ve Rekorlar

Grupta oynadığı ilk maçı Galler ile 0-0 berabere tamamlayan Türkiye, bu galibiyetle puanını 4'e çıkardı. İzlanda ile tarihindeki 14. karşılaşmasında galibiyet sayısını 3'e çıkaran Türkiye, İzlanda'ya karşı daha önce 3 beraberlik ve 8 yenilgi yaşamıştı.

9 Eylül Tarihli Mücadeleler

9 Eylül tarihine denk gelen bu mücadele, Türkiye'nin oynadığı 5. maçta ilk galibiyetini elde etmesini sağladı. Daha önce 1981 ve 2014 yıllarında aynı date tarihinde kaybeden A Milli Takım, 2003 ve 2009 yıllarında gerçekleşen mücadelelerden de beraberlikle ayrılmıştı.

Asistlerdeki Paylaşımlar

Kerem Aktürkoğlu'nun hat-trick yapmasında Umut Nayir, Eren Elmalı ve Arda Güler'in asistleri önemli rol oynadı. Kerem'in 58. dakikada attığı bir gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Maçın ardından sahaya giren iki çocuk taraftar, büyük ilgi gördü.

Coşkulu Kutlama

Galibiyetin ardından ay-yıldızlı futbolcular, tribünleri dolaşarak taraftarlarıyla coşkulu bir kutlama gerçekleştirdi. Kerem Aktürkoğlu, taraftarlarla birlikte hat-trick sevinci yaşadı.

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