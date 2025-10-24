Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası Elazığ'da başladı

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 51 şehirden yaklaşık 1200 sporcu mücadele ediyor.

Açılış Töreni ve Vali'nin Mesajı

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, açılış töreninde şampiyonanın hayırlı olmasını diledi. Hatipoğlu, son yıllarda ülkede spor alanında yapılan yatırımlara dikkat çekerek, "Yüzlerce sporcuyu Elazığ’da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. İnşallah burada bulunduğunuz süre boyunca güzel anılar biriktirir, kazasız belasız maçların ardından sorunsuz şekilde ailelerinize kavuşursunuz." dedi.

Federasyon Başkanı'nın Açıklamaları

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir ise şampiyonayı Elazığ’da düzenlemekten onur duyduklarını belirtti. Taşdemir, federasyon olarak ilk kez Elazığ'da Türkiye Karate Şampiyonası gerçekleştirdiklerini söyleyerek destek verenlere teşekkür etti.

Taşdemir, Türkiye'nin uluslararası organizasyon yapma kabiliyetine vurgu yaparak şunları paylaştı: "Elazığ’da ileride bir uluslararası turnuva düzenleme hedefimiz var. Bununla ilgili olarak bakanlıklarımızın da gerekli desteği vereceğini düşünüyorum. Bu salonların yapımında ve işletilmesinde emeği geçenlere şükran duyuyoruz. Çünkü bu tür tesisler sporcularımızın yetişmesi için büyük önem taşıyor."

Açılış töreninde Elazığ halk oyunları ekibi sahne aldı; program sporcuların gösterileriyle sona erdi.

Programa, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve diğer kurum müdürleri katıldı.

Şampiyona, 26 Ekim Pazar günü sona erecek.

