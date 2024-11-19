Türkiye Üniversite Sporları'nde Ekonomiye Katkı Sağlayacak Yeni Organizasyonlar Geliyor

Türkiye Üniversite Sporları'nda Ekonomik Dönüşüm

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun (TÜSF) yeni başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacak çok branşlı uluslararası organizasyonlar düzenlemeyi hedeflediklerini açıkladı.

Federasyonun genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Türkmen, yeni dönemdeki hedeflerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Ankara'da 4 Kasım'da gerçekleştirilen genel kurulda başkanlığa seçilen Türkmen, "Federasyonun kurumsal kimliğini yeniden oluşturmak, iletişim ağlarını doğrudan güçlendirmek ve stratejik planımızı güncellemek gibi önceliklerimiz bulunuyor," dedi.

Yeni Stratejiler ve Fiziksel Hareketlilik

Türkmen, federasyon kapsamında dört yıllık yeni bir stratejik plan hazırlanacağını belirtirken, "Daha çok proje odaklı çalışan bir dönüşüm yapmayı amaçlıyoruz," ifadelerini kullandı. Ayrıca, üniversitelerin bulundukları kentlerdeki vatandaşları kapsayan bir "fiziksel hareketlilik" oluşturmaya yönelik çalışmalar yürüteceklerini de vurguladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'ın tanıttığı "Spor Dostu Kampüs" projesinin önemine dikkat çeken Türkmen, bu çerçevede üniversiteleri misyon üstlenmeye yönlendirecek çalışmalara odaklandıklarını kaydetti.

Uluslararası Organizasyonların Önemi

Türkmen, uluslararası organizasyonlarda "ülkeye katkı" şartına vurgu yaparak, Dünya Üniversite Oyunları'nın (Universiade) yeniden Türkiye'de düzenlenmesini arzuladıklarını ifade etti. 2011 yılında Erzurum’un ev sahipliği yaptığı Dünya Üniversite Kış Oyunları’na dikkat çeken Türkmen, uygun altyapının bulunduğu bu şehirde böyle bir organizasyonu tekrar gerçekleştirmenin mümkün olduğunu belirtti.

"Külfet değil katkı" anlayışı ile hareket edeceklerini söyleyen Türkmen, "Doğru planlamalar ve profesyonel bir yaklaşım ile uluslararası organizasyonların ülkemize ekonomik fayda sağlayabileceğini düşünüyoruz. Spor teşkilatımız da bu yaklaşımı destekliyor," dedi.

Uluslararası İletişim ve Spor Festivalleri

Türkmen, geniş kitlelerin katılımına açık uluslararası spor festivalleri düzenlemeyi planladıklarını belirterek, Türk dünyası ve çeşitli coğrafyalardaki üniversitelerle yakın işbirliği yaparak çok katılımlı organizasyonlara ev sahipliği yapmayı hedeflediklerini açıkladı.

ÜNİLİG Yeniden Yapılandırılacak

Federasyonun paydaşları ile birlikte eylem planı çerçevesinde kısa sürede faaliyetleri uygulamayı amaçlayan Türkmen, aynı zamanda Bayburt Üniversitesi Rektörü olarak millî sporcu kontenjanı uygulamasını üniversiteler arasında yaymayı planladığını belirtti. Bu uygulamanın, sporcuların yükseköğretim alanında kalmasına yardımcı olacağına inandığını vurguladı.

Son olarak, YÖK Başkanı ile ilettiği genişletilmiş uygulamalar hakkında umutlu olduğunu belirten Türkmen, başarılı sporcuların desteklenmesi ile üniversitelerin tanıtımına da katkıda bulunacaklarını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.