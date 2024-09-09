Türkiye ve İzlanda Arasında Beraberlik: 1-1

UEFA Uluslar Ligi'nde Beraberlik

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki önemli karşılaşmasında İzlanda ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 1-1 eşitlikle sona eren bu mücadelede, ay-yıldızlı ekip pozitif bir başlangıç yaparak 2. dakikada öne geçti.

İlk Yarıda Dikkat Çeken Anlar

Umut Nayir'in pasıyla buluşan Kerem, penaltı noktasına yakın bir noktada topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve maçı 1-0'a taşıdı.

10. dakikada ise Arda Güler tarafından kullanılan köşe vuruşunda, İrfan Can kafa vuruşu yapmasına rağmen kaleciyi geçmeyi başaramadı.

25. dakikada bir başka tehlikeli pozisyonda, Kerem'in ceza sahası içinde yaptığı vuruş, kale direğinin yanından auta gitti.

İzlanda, 37. dakikada eşitliği sağladı. Sağ kanattan kullanılan köşe atışında, Gudmundsson'un ortasında Palsson, topa iyi yükselerek kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve durumu 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın ilk devresi 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci hafta maçında A Milli Futbol Takımı ile İzlanda, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. A Milli Futbol Takımı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu (7) attığı gol sonrası takım arkadaşlarıyla sevinç yaşadı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci hafta maçında A Milli Futbol Takımı ile İzlanda, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. A Milli Futbol Takımı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu (7) attığı gol sonrası takım arkadaşlarıyla sevinç yaşadı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci hafta maçında A Milli Futbol Takımı ile İzlanda, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. A Milli Futbol Takımı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu (7) attığı gol sonrası takım arkadaşlarıyla sevinç yaşadı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci hafta maçında A Milli Futbol Takımı ile İzlanda, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. A Milli Futbol Takımı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu (7) attığı gol sonrası takım arkadaşlarıyla sevinç yaşadı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci hafta maçında A Milli Futbol Takımı ile İzlanda, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. A Milli Futbol Takımı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu (7) attığı gol sonrası takım arkadaşlarıyla sevinç yaşadı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci hafta maçında A Milli Futbol Takımı ile İzlanda, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. A Milli Futbol Takımı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu (7) attığı gol sonrası takım arkadaşlarıyla sevinç yaşadı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci hafta maçında A Milli Futbol Takımı ile İzlanda, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda A Milli Futbol Takımı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu (7) bu vuruşu golle sonuçlandı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci hafta maçında A Milli Futbol Takımı ile İzlanda, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda A Milli Futbol Takımı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu (7) bu vuruşu golle sonuçlandı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci hafta maçında A Milli Futbol Takımı ile İzlanda, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda A Milli Futbol Takımı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu (7) bu vuruşu golle sonuçlandı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci hafta maçında A Milli Futbol Takımı ile İzlanda, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda A Milli Futbol Takımı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu (7) bu vuruşu golle sonuçlandı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci hafta maçında A Milli Futbol Takımı ile İzlanda, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda A Milli Futbol Takımı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu (7) bu vuruşu golle sonuçlandı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci hafta maçında A Milli Futbol Takımı ile İzlanda, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda A Milli Futbol Takımı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu (7) bu vuruşu golle sonuçlandı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci hafta maçında A Milli Futbol Takımı ile İzlanda, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda A Milli Futbol Takımı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu (7) bu vuruşu golle sonuçlandı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci hafta maçında A Milli Futbol Takımı ile İzlanda, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda A Milli Futbol Takımı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu (7) bu vuruşu golle sonuçlandı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci hafta maçında A Milli Futbol Takımı ile İzlanda Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Milli takım oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, attığı gol sonrası takım arkadaşları Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler ile sevinç yaşadı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci hafta maçında A Milli Futbol Takımı ile İzlanda Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Milli takım oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, attığı gol sonrası takım arkadaşları Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler ile sevinç yaşadı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci hafta maçında A Milli Futbol Takımı ile İzlanda Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Milli takım oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, attığı gol sonrası takım arkadaşları Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler ile sevinç yaşadı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci hafta maçında A Milli Futbol Takımı ile İzlanda Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Milli takım oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, attığı gol sonrası takım arkadaşları Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler ile sevinç yaşadı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci hafta maçında A Milli Futbol Takımı ile İzlanda Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Milli takım oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, attığı gol sonrası takım arkadaşları Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler ile sevinç yaşadı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci hafta maçında A Milli Futbol Takımı ile İzlanda Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Milli takım oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, attığı gol sonrası takım arkadaşları Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler ile sevinç yaşadı.