Türkiye ve İzlanda Futbol Takımları 15. Randevuda

Türkiye ile İzlanda 15. kez karşı karşıya geliyor

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup çerçevesinde yarın, deplasmanda İzlanda ile 15. kez mücadele edecek.

Milliler, daha önceki 14 maçta 3 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 3 berberlik elde etti. İki takım arasında bu zamana kadar oynanan maçlarda İzlanda, toplam 24 gol atarken, Türkiye ise 14 gol kaydedebildi. Son karşılaşma ise 9 Eylül’de İzmir’de gerçekleşti ve Türkiye, bu maçtan 3-1 galip ayrıldı.

İlk karşılaşma 1980'de yapıldı

İki ülke A milli takımları arasındaki ilk resmi maç, 24 Eylül 1980 tarihinde İzmir'de 1982 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında gerçekleşti. Bu maçı İzlanda 3-1 kazanırken, Türkiye'nin tek golü Fatih Terim'in penaltısından geldi.

Takımlar daha sonra 1988'de 1990 Dünya Kupası Elemeleri'nde 1-1 berabere kalıp, rövanşını yine kaybetti. 1991 yılında ise özel bir maçta İzlanda 5-1 galip geldi.

EURO 2016 yolunda son dakika şansı

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri sırasında 9 Eylül 2014'te Reykjavik’te 3-0 kaybeden Türkiye, Konya'daki son maçında Selçuk İnan'ın serbest şutuyla son dakikada 1-0 galip gelerek EURO 2016’ya katılmayı başardı.

Türkiye'de kazanma başarısı

A Milli Takım, İzlanda ile oynadığı maçların sadece Türkiye'de kazanmayı başardı. Toplam 7 maçın 3'ünü kazanırken, 2 berberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Özellikle İstanbul'da 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde 5-0'lık galibiyet dikkat çekiyor.

İzlanda'daki zor günler

A Milli Takım, deplasmanda oynadığı İzlanda maçlarından hiç galip gelemedi. 7 karşılaşmada 6 kez sahadan mağlubiyetle ayrılırken, yalnızca 1 maçta berabere kalabildi. İzlanda'da kalesinde 16 gol görüp sadece 3 gol atabildi.

Maç sonuçları tarihi bir rekabet doğuruyor

Türkiye ve İzlanda A Milli Takımları arasında önceki maçların sonuçları:

24.09.1980 İzmir - Dünya Kupası Elemeleri: 1-3

09.09.1981 Reykjavik - Dünya Kupası Elemeleri: 0-2

12.10.1988 İstanbul - Dünya Kupası Elemeleri: 1-1

20.09.1989 Reykjavik - Dünya Kupası Elemeleri: 1-2

17.07.1991 Reykjavik - Özel: 1-5

12.10.1994 İstanbul - Avrupa Şampiyonası Elemeleri: 5-0

11.10.1995 Reykjavik - Avrupa Şampiyonası Elemeleri: 0-0

09.09.2014 Reykjavik - Avrupa Şampiyonası Elemeleri: 0-3

13.10.2015 Konya - Avrupa Şampiyonası Elemeleri: 1-0

09.10.2016 Reykjavik - Dünya Kupası Elemeleri: 0-2

06.10.2017 Eskişehir - Dünya Kupası Elemeleri: 0-3

11.06.2019 Reykjavik - Avrupa Şampiyonası Elemeleri: 1-2

14.11.2019 İstanbul - Avrupa Şampiyonası Elemeleri: 0-0

09.09.2024 İzmir - UEFA Uluslar Ligi: 3-1

(Not: Maç sonuçlarında Türkiye ilk takım olarak belirtilmiştir.)