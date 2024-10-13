DOLAR
34,24 0%
EURO
37,45 0%
ALTIN
2.928,22 0%
BITCOIN
2.149.134,78 0,47%

Türkiye ve İzlanda Futbol Takımları 15. Randevuda

A Milli Takım, İzlanda ile UEFA Uluslar Ligi'nde 15. kez karşılaşmaya hazırlanıyor. Maç sonuçları tarihi bir rekabeti simgeliyor.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 11:04
Türkiye ve İzlanda Futbol Takımları 15. Randevuda

Türkiye ile İzlanda 15. kez karşı karşıya geliyor

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup çerçevesinde yarın, deplasmanda İzlanda ile 15. kez mücadele edecek.

Milliler, daha önceki 14 maçta 3 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 3 berberlik elde etti. İki takım arasında bu zamana kadar oynanan maçlarda İzlanda, toplam 24 gol atarken, Türkiye ise 14 gol kaydedebildi. Son karşılaşma ise 9 Eylül’de İzmir’de gerçekleşti ve Türkiye, bu maçtan 3-1 galip ayrıldı.

İlk karşılaşma 1980'de yapıldı

İki ülke A milli takımları arasındaki ilk resmi maç, 24 Eylül 1980 tarihinde İzmir'de 1982 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında gerçekleşti. Bu maçı İzlanda 3-1 kazanırken, Türkiye'nin tek golü Fatih Terim'in penaltısından geldi.

Takımlar daha sonra 1988'de 1990 Dünya Kupası Elemeleri'nde 1-1 berabere kalıp, rövanşını yine kaybetti. 1991 yılında ise özel bir maçta İzlanda 5-1 galip geldi.

EURO 2016 yolunda son dakika şansı

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri sırasında 9 Eylül 2014'te Reykjavik’te 3-0 kaybeden Türkiye, Konya'daki son maçında Selçuk İnan'ın serbest şutuyla son dakikada 1-0 galip gelerek EURO 2016’ya katılmayı başardı.

Türkiye'de kazanma başarısı

A Milli Takım, İzlanda ile oynadığı maçların sadece Türkiye'de kazanmayı başardı. Toplam 7 maçın 3'ünü kazanırken, 2 berberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Özellikle İstanbul'da 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde 5-0'lık galibiyet dikkat çekiyor.

İzlanda'daki zor günler

A Milli Takım, deplasmanda oynadığı İzlanda maçlarından hiç galip gelemedi. 7 karşılaşmada 6 kez sahadan mağlubiyetle ayrılırken, yalnızca 1 maçta berabere kalabildi. İzlanda'da kalesinde 16 gol görüp sadece 3 gol atabildi.

Maç sonuçları tarihi bir rekabet doğuruyor

Türkiye ve İzlanda A Milli Takımları arasında önceki maçların sonuçları:

  • 24.09.1980 İzmir - Dünya Kupası Elemeleri: 1-3
  • 09.09.1981 Reykjavik - Dünya Kupası Elemeleri: 0-2
  • 12.10.1988 İstanbul - Dünya Kupası Elemeleri: 1-1
  • 20.09.1989 Reykjavik - Dünya Kupası Elemeleri: 1-2
  • 17.07.1991 Reykjavik - Özel: 1-5
  • 12.10.1994 İstanbul - Avrupa Şampiyonası Elemeleri: 5-0
  • 11.10.1995 Reykjavik - Avrupa Şampiyonası Elemeleri: 0-0
  • 09.09.2014 Reykjavik - Avrupa Şampiyonası Elemeleri: 0-3
  • 13.10.2015 Konya - Avrupa Şampiyonası Elemeleri: 1-0
  • 09.10.2016 Reykjavik - Dünya Kupası Elemeleri: 0-2
  • 06.10.2017 Eskişehir - Dünya Kupası Elemeleri: 0-3
  • 11.06.2019 Reykjavik - Avrupa Şampiyonası Elemeleri: 1-2
  • 14.11.2019 İstanbul - Avrupa Şampiyonası Elemeleri: 0-0
  • 09.09.2024 İzmir - UEFA Uluslar Ligi: 3-1

(Not: Maç sonuçlarında Türkiye ilk takım olarak belirtilmiştir.)

İLGİLİ HABERLER

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ampute Milli Takım, Neşet Ertaş'ın Kabrini Ziyaret Etti
2
Adanaspor Başkanı Mustafa Furkan Akgül'ün Takım Değerlendirmesi
3
Hobiden Başladı, Avrupa Şampiyonasında Madalya Kazandı
4
Şanlıurfa'nın Engelli Basketbol Takımı Yeni Sezonda Hedeflerini Büyütüyor
5
A Milli Takım, Karadağ ile Karşılaşıyor!
6
Muhammet Khalvandi, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Gümüş Madalya Kazandı
7
Konyaspor ve Kayserispor'dan Beraberlik Sonrası Değerlendirmeler

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi