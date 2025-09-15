Türkiye ve Ukrayna Tenis Federasyonları İş Birliği Protokolü İmzaladı

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile Ukrayna Tenis Federasyonu (UTF), tenis sporunun sürdürülebilir gelişimini desteklemeyi amaçlayan kapsamlı bir iş birliği protokolü imzaladı.

Tören ve İmzalar

Protokol, TTF İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen törende Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ve Ukrayna Tenis Federasyonu Başkan Vekili Evgeniy Zukin tarafından karşılıklı olarak imzalandı.

Protokolün Kapsamı

İş birliği kapsamında, Ukrayna'da yaşanan olağanüstü koşullar nedeniyle tenis faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için TTF'nin, uluslararası organizasyonların tarafsız sahalarda Türkiye'de oynanmasına destek vermesi öngörülüyor; bu kapsamda Davis Kupası gibi organizasyonlara destek sağlanacak.

Ayrıca iki federasyon arasında antrenör değişim programları, metodoloji, sporcu gelişim stratejileri ve teknik eğitimlerin paylaşılmasına olanak tanıyacak kapsamlı programlar hayata geçirilecek.

İş birliği sadece sportif alanla sınırlı kalmayacak; kriz yönetimi, deneyim paylaşımı ve lojistik planlama gibi operasyonel konularda da federasyonlar birbirine destek olacak.

Protokol, Ukraynalı genç ve yetenekli sporcuların Türkiye'deki yüksek standartlara sahip tesislerden faydalanmasına ve yüksek performanslı antrenman ortamlarına erişmesine imkan tanırken, uzun vadeli altyapı iş birlikleri için de zemin hazırlıyor.

Açıklamalar

Şafak Müderrisgil protokole ilişkin, "Ukrayna Tenis Federasyonu ile imzaladığımız bu protokol, sadece sporun gelişimine değil, aynı zamanda sporcuların zor zamanlarda ayakta kalmasına katkı sağlayacak. Türkiye, her zaman olduğu gibi dost ülke Ukrayna'nın yanında olacak ve tenis aracılığıyla güçlü bir köprü kurmaya devam edecektir." diye konuştu.

Evgeniy Zukin ise şunları kaydetti: "Ukrayna Tenis Federasyonu olarak Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Sayın Şafak Müderrisgil ile bu Mutabakat Zaptı'nı imzalamaktan gurur duyuyoruz. İş birliğimiz, Türkiye'nin Davis ve Billie Jean King Kupası karşılaşmalarımızı tarafsız sahada misafir ederek ve hayati operasyonel destek sağlayarak bize cömertçe yardımcı olduğu dönemde zaten değerini kanıtlamıştı. Bu anlaşma, ortaklığımızı güçlendirme, gelişim fırsatlarını artırma ve federasyonlarımız arasında daha da yakın bağlar kurma yolunda atılan bir sonraki adımı ifade etmektedir."

Tören, fotoğraf çekimi ve plaket takdimiyle sona erdi.

