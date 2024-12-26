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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ: 'Başarıyı Sürdürülebilir Hale Getireceğiz'

Başkan Üstündağ, Türk voleybolunun zirvede kalması için sürdürülebilir başarı hedeflediklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 11:26
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ: 'Başarıyı Sürdürülebilir Hale Getireceğiz'

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ, 2024 Hedeflerini Açıkladı

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk voleybolunun geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Üstündağ, "Türk voleybolu demek hep zirvede olmaktır. Başarıyı sürdürülebilir hale getireceğiz" dedi.

2023'te Tarihi Başarılar

Üstündağ, 2023 yılına vurgu yaparak, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na yenilgisiz gitmesinin altını çizdi. Geçtiğimiz yıl, Avrupa ve FIVB Milletler Ligi şampiyonlukları gibi tarihi başarılara imza attıklarını belirtti.

Sürdürülebilir Başarı Vurgusu

Üstündağ, Türk voleybolunun erkek ve kadın takımları ile alt yapısında kaydedilen ilerlemeleri değerlendirerek, ülkede voleybolun gelişme sürecine dikkat çekti. "Her geçen yıl bir öncekinden daha ileri gitmek zorundayız," diyen Üstündağ, 2019 Avrupa Şampiyonası'nda yaşanan kaybın ardından özür dilediklerini hatırlattı.

Los Angeles 2028'de Çifte Zafer Mücadelesi

Voleybolun bir takım sporu olduğunu vurgulayan Üstündağ, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda kadın ve erkek takımlarının birlikte yarışacakları ilk durumu yaşacaklarını belirtti. "Çifte zafer mücadelesi vermek için çalışacağız," dedi.

Milletler Ligi'nin Türkiye Ayağı

Üstündağ, gelecek yıl FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin bir ayağının Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacağını ifade ederek, bu organizasyonun Türkiye için büyük bir fırsat sunacağını belirtti.

Genel Kurul Süreci ve Yeniden Seçim

Genel kurul sürecine de değinen Üstündağ, iki dönemdir tek aday olarak girdiklerini ve bu yıl genç bir adayın kendisine rakip olarak çıkmasının önemli olduğunu vurguladı. "Daha önce hiç kimseyi kırmadık, mükemmel bir genel kurul gerçekleştirdik," şeklinde konuştu.

Üstündağ, Türk voleybolunun uluslararası arenada önemli hedefler doğrultusunda ilerleyeceğini belirterek, başarının ancak bu şekilde sürdürülebilir olabileceğine işaret etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Voleybol Federasyonunun 2024...

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Voleybol Federasyonunun 2024 yılını AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Voleybol Federasyonunun 2024...

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Voleybol Federasyonunun 2024 yılını AA muhabirine değerlendirdi.

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