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Türkiye Voleybol Federasyonu Yeni Yönetimle İlk Toplantısını Yaptı

Yeni Türkiye Voleybol Federasyonu yönetimi, hedeflerini belirlemek için ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 18:26
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 18:26
Türkiye Voleybol Federasyonu Yeni Yönetimle İlk Toplantısını Yaptı

Türkiye Voleybol Federasyonu Yenilendi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Olağan Genel Kurulu'nda seçilen yeni yönetim, ilk toplantısını yaptı. Toplantıda, başkanlık görevine tekrar getirilen Mehmet Akif Üstündağ liderliğinde, Ankara Merkez Ofisi'nde bir araya gelindi.

İlk Toplantının Detayları

Federasyonun yaptığı açıklamaya göre, toplantıya katılan isimler arasında Alper Sedat Aslandaş, Hasan Semih Oktay, Mustafa Alpaslan, Bahar Mert, Ersin Yılmaz, İlker Dinçay, Altuğ Erim, Zeynep Aydınlar Eröğüt, Abdürrahim Yıldız, Simge Gündüz ve Genel Sekreter Nihal İşçi de yer aldı.

Yeni Dönem Hedefleri

Toplantıda, yeni dönemdeki hedefler ile uygulanacak politikalar detaylı bir şekilde ele alındı. Ayrıca, başkan vekilliğine Alper Sedat Aslandaş, asbaşkanlığa ise Hasan Semih Oktay atandı.

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