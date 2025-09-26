Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası İzmir'de Başladı

Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası, 3. Expo Sport Fuarı kapsamında İzmir'de başladı; milli takım seçmeleri ve Uluslararası IFBB Mr Universe yarışması da düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 14:06
Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyona, 3. Expo Sport Uluslararası Spor ve Fitness Fuarı kapsamında İzmir'de kapılarını açtı. Fuar, spor, fitness, wellness, sağlıklı yaşam ve spor teknolojilerini bir araya getiriyor.

Fuar ve organizasyon hakkında

Etkinlikte birçok firmanın ürünleri sergilenirken, organizasyonda hem Türkiye Şampiyonası hem de milli takım seçmeleri gerçekleştiriliyor. Federasyon Başkanı Koray Girgin, AA muhabirine fuarın yaklaşık 30 bin metrekare kapalı alanda kurulduğunu, 121 firmanın stant açtığını ve 30 bin katılımcı beklediklerini aktardı.

Hedefler ve yarışma takvimi

Girgin, seçmelerde kadın ve erkek kategorilerinde yaklaşık 800 sporcunun yarıştığını belirtti. Seçilecek sporcuların uluslararası arenada yarışacağı tarihleri şöyle sıraladı: 13-17 Kasım'da İspanya'daki Fitness Dünya Şampiyonası ve 27 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Suudi Arabistan'daki Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası.

Ayrıca Türkiye Şampiyonası'nın ardından burada Uluslararası IFBB Mr Universe yarışmasının da düzenleneceğini kaydeden Girgin, bu organizasyona yurt dışından farklı katılımcıların geleceğini söyledi. Uluslararası Mr Universe yarışmasının 150-200 sporcunun katılımıyla pazar günü yapılacağı ifade edildi.

Hedef: Dünya Şampiyonluğu

Geçen yıl takım halinde Avrupa ikinciliği elde ettiklerini hatırlatan Girgin, bu yılki hedeflerinin dünya şampiyonluğu olduğunu sözlerine ekledi.

3. Uluslararası Spor ve Fitness Fuarı, 28 Eylül Pazar günü sona erecek.

İzmir'de dün açılan ve içerisinde spor, fitness, wellness, sağlıklı yaşam ve spor teknolojilerini barındıran 3. Expo Sport Uluslararası Spor ve Fitness Fuarında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

