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Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2024 Ödülleri Sahiplerini Buldu

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2024 sezonu ödülleri, önemli isimlerin katılımıyla dağıtıldı. Bilal Erdoğan, geleneksel sporların yaygınlaştırıldığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 19:47
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 19:47
Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2024 Ödülleri Sahiplerini Buldu

Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2024 Sezonu Ödül Töreni

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2024 sezonunda dereceye giren pehlivanlar düzenlenen bir etkinlikle ödüllerine kavuştu. Hilton Mall of İstanbul'da gerçekleştirilen ödül törenine, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) Başkanı İbrahim Türkiş, CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan ve ligdeki bazı il ve ilçelerin belediye başkanları katıldı.

Geleneksel Sporların Yaygınlaştırılması

Etkinlikte konuşma yapan Bilal Erdoğan, geleneksel sporların yaygınlaştırılması için sürdürülen çalışmalara dikkat çekti. Yağlı güreşin lig sayesinde daha iyi bir noktaya geleceğini ifade eden Erdoğan, "Eminim ki yağlı güreş başta olmak üzere birçok geleneksel sporumuzu yayacağız. Tüm pehlivanlarımızı tebrik ediyorum. Bu yapılanma sürecinde zaman zaman zorlanmalar oldu, olacaktır da," dedi.

Erdoğan, geleneksel sporların güçlenmesinin dünya için ne kadar kıymetli olduğunu vurgulayarak, 2026 yılında Kırgızistan'da düzenlenecek Dünya Göçebe Oyunları organizasyonunu da hatırlattı. Ayrıca, ilkini 2027 yılında yapmayı planladıkları Büyük Etnospor Organizasyonu üzerinde çalışmalara başladıklarını belirtti.

İbrahim Türkiş'in Vizyonu

TGGF Başkanı İbrahim Türkiş, yeni sezonda bir dizi yenilik sunacaklarını belirtti. Türkiş, "2024, 2023'ten çok daha güzel dolu. İnşallah 2025 de 2024'ten çok daha güzel olacak. Bu anlamda bize her zaman çok büyük destek olan Dünya Etnospor Konfederasyonu başkanımıza ve tüm belediye başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum," dedi.

Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ni daha ileri götürmeyi hedeflediklerini belirten Türkiş, "Özellikle finans anlamında sıkıntı çeken belediyelerimiz için taşın altına elimizi koyacağız. Bu sezondan itibaren tüm hakem ücretlerini artık federasyon olarak biz karşılayacağız. Kırkpınar'da da çok ciddi adımlar atacağız," diye ekledi.

Ödül Takdimi ve Kapanış

Törende, Enes Doğan sezonun şampiyonu olarak altın kemerini Bilal Erdoğan'ın elinden aldı. Konuşmaların ardından kupa, plaket ve madalya takdimi gerçekleştirildi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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