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Türkiye Yıldızlar Eskrim Şampiyonası Ankara'da Gerçekleşti

Ankara'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Eskrim Şampiyonası, genç yeteneklerin mücadelesiyle sona erdi.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 18:56
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 18:56
Türkiye Yıldızlar Eskrim Şampiyonası Ankara'da Gerçekleşti

Türkiye Yıldızlar Eskrim Şampiyonası Sonuçlandı

ANKARA - Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Yıldızlar Eskrim Şampiyonası, genç sporcuların kıyasıya mücadelelerine ev sahipliği yaptı. Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlik, Yenimahalle Spor Kompleksi'nde yapıldı.

Katılımcılar ve Başarılar

Şampiyonaya, 17 yaş altı kategorisinde 19 ilden toplamda 206 sporcu katılım sağladı. Kadın kategorisinde, Irmak Şenoğlu altın madalya kazanırken, İrem Güner gümüş, Duru Ayşe Özgönül ve Ece Öztürk ise bronz madalya elde etti.

Erkekler kategorisinde ise Arda Takka altın madalyanın sahibi oldu. Efe Barış gümüş madalya alırken, Candeniz Berrak ve Poyraz Kümük ise bronz madalya ile ödüllendirildi.

Gelecek için Umut Verici Bir Organizasyon

Bu yılki şampiyona, genç eskrimcilerin yeteneklerini sergilemesi açısından büyük bir fırsat yarattı. Katılımın yüksek olması, eskrim sporunun Türkiye'deki gelişimini ve popülaritesini gözler önüne serdi.

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