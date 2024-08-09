Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası İzmir'de Yapılacak

Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası İzmir'e Alındı

Türkiye Tekvando Federasyonu, Murat Şimşek Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın planlandığı yer değişikliğini duyurdu. Başlangıçta Kastamonu'da yapılması öngörülen etkinlik, artık İzmir'de gerçekleştirilecek.

Resmi Açıklama

Federasyon adına yapılan açıklamada, "21-26 Ağustos tarihleri arasında Kastamonu'da düzenlenecek olan şampiyona, antrenör ve sporcuların konaklayacağı yurtlardaki tadilat çalışmalarının uzaması nedeniyle aynı tarihlerde İzmir'de gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi. Gelişmeler ile ilgili güncel bilgi almak için Türkiye Tekvando Federasyonu'nun resmi sitesini takip edebilirsiniz.