Türkoğlu: A Milli Takım EuroBasket 2025'te "Şu an bir hikaye yazma yolundalar"

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, EuroBasket 2025'te A Milli Takımın yakaladığı havayı ve hedeflerini değerlendirdi. Riga'da AA muhabirine konuşan Türkoğlu, milli takımın turnuvada 4'te 4 yaptığını ve son 16 turuna yükselmeyi garantilediklerini hatırlattı.

Gruptaki durum ve Sırbistan maçı

Türkoğlu, takımı tebrik ederek, "Şu an bir hikaye yazma yolundalar. İnşallah gururla taşıyacakları bir başarı elde ederler," dedi. Letonya'nın başkenti Riga'daki değerlendirmesinde, ay-yıldızlı ekibin birlikteliğine ve pozitif enerjiye vurgu yaptı.

Başkan, ilk hedeflerinin grubu üst sırada tamamlayıp çapraz eşleşmede avantaj sağlamak olduğunu belirterek, "Grubu ilk 2'de bitirmeyi garantiledik. Yarın da liderlik için çok önemli maça çıkacağız," ifadelerini kullandı. Sırbistan ile oynanacak maçın takıma üst düzey bir sınav sunacağını ekledi.

Hedefler ve beklentiler

Türkoğlu, madalya hedefi doğrultusunda çeyrek finale yükselmenin önemine dikkat çekti: "İlk 8'e girmeden bir şey başardığımızı hiçbir zaman düşünmedim. Oynadığımız basketbolla bunu yapabilecek kapasitedeyiz." Başarıya ulaşılması halinde geleceğe yönelik doğru adımlar atılacağını söyledi.

Alperen Şengün'ün performansı

Başkan, 22 yaşındaki pivot Alperen Şengün'ün geçen sezon NBA'de sergilediği performansı milli takıma taşıdığını ifade etti: "Alperen, NBA'deki sezonun devamını şu an milli takıma da yansıtıyor. Geçen sezon All-Star'ın verdiği başarıyı ve öz güveni sahaya her anlamda yansıttığını görüyoruz."

"İnşallah 'Triple double' yapabilir" sorusuna Türkoğlu, "İnşallah. Takımın sayı, ribaunt ve asist anlamında en çok katkı sağlayan ismi. Bu süreç de turnuvanın ilerleyen maçlarında mutlaka gelecektir," diye yanıt verdi.

Tribün ve taraftar desteği

Türkoğlu, Portekiz maçında tribünlerin gösterdiği desteğe teşekkür ederek, "Seyircimiz takımımızı 10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı ile destekledi. Güzel bir atmosfer vardı. Her geçen gün bu başarıyı gören basketbolseverlerin milli takımı yalnız bırakmayacağına inanıyorum," dedi ve taraftarlara yarın ve hafta sonu da takımı destekleme çağrısı yaptı.

