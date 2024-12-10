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Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde Ödüller Sahiplerini Buldu

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde önemli ödüller sahiplerini buldu. Bakan Bak, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve birçok spor kulübü temsilcisi katıldı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 20:40
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 20:58
Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde Ödüller Sahiplerini Buldu

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde Ödüller Dağıtıldı

5. Levent'teki Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşen Spor Zirvesi, Türkiye'nin spor dünyasından önemli isimleri bir araya getirdi. Programda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella gibi birçok önemli isim yer aldı.

Panele Damga Vuran Konular

Organizasyon çerçevesinde gerçekleştirilen panellerde sporun geleceği, dijitalleşme ve yeni nesil sporcu destek projeleri gibi kritik konular masaya yatırıldı.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Turkuvaz Medya Onur Ödülü, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a takdim edildi. Fotomaç Gazetesi Özel Ödülü ise TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na verildi. Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Başarı Ödülünün sahibi olurken, Vincenzo Montella Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülüyle onurlandırıldı.

Sezonun Oscarları Sahiplerini Buldu

Süper Lig'de Sezonun Oscarları kategorisinde ödül alan isimler şöyle:

  • Yılın Kalecisi: Mert Günok (Beşiktaş)
  • Yılın Golcüsü: Mauro Icardi (Galatasaray)
  • Yılın Sol Stoperi: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)
  • Yılın Sağ Stoperi: Davinson Sanchez (Galatasaray)
  • Yılın Sol Bek: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)
  • Yılın Sağ Bek: Bright Osayi-Samuel (Fenerbahçe)
  • Yılın Orta Saha Oyuncusu: Gedson Fernandes (Beşiktaş)
  • Yılın Sol Kanat Oyuncusu: Dusan Tadic (Fenerbahçe)
  • Yılın Sağ Kanat Oyuncusu: Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)
  • Yılın 10 Numarası: Dries Mertens (Galatasaray)
  • Yılın Takımı: Galatasaray
  • Yılın Şampiyon Teknik Adamı: Okan Buruk (Galatasaray)
  • Yılın Kulüp Başkanı: Dursun Özbek (Galatasaray)

Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde ödüller sahiplerini buldu....

Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde ödüller sahiplerini buldu. Beşiktaş futbolcusu Mert Günok (solda) yılın kalecisi ödülünü aldı.

Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde ödüller sahiplerini buldu....

Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde ödüller sahiplerini buldu. Beşiktaş futbolcusu Mert Günok (solda) yılın kalecisi ödülünü aldı.

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