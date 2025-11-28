TÜRSAB Doğu Karadeniz'den Trabzonspor'a Ziyaret

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tuna ve yönetim kurulu üyeleri, Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret ederek kulüp yöneticileriyle bir araya geldi.

Görüşmede ele alınan konular

Ziyarette bölgenin turizm potansiyeli, tanıtım faaliyetleri ve olası iş birliği fırsatları değerlendirildi. Toplantıda Genel Sekreter Sami Kahraman ve Genel Sayman Derviş Köz hazır bulundu.

Saha çalışmaları vurgusu

Başkanlığa yeni seçilen Mehmet Ali Tuna, Doğu Karadeniz'in markalaşma sürecine katkı sunmak amacıyla saha çalışmalarına ağırlık vereceklerini belirtti.

"Bizim çok deneyimli acentelerimiz var, yılın altı ayı dünyayı geziyorlar. Onları masaya oturtmadan tanıtım eksik olur. Trabzonspor önemli bir marka; bu markanın bölgenin tanıtımı için çok değerli bir rolü var. Bir arada olarak daha güçlü işler yapabiliriz"

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileriyle sona erdi.

