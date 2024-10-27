DOLAR
34,28 0%
EURO
36,96 0%
ALTIN
3.027,61 0%
BITCOIN
2.320.191,36 -0,63%

TÜRŞAD, Altekma'yı Zorlu Maçta Geçti

TÜRŞAD, SMS Grup Efeler Ligi'nde Altekma'yı 3-2 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 16:36
TÜRŞAD, Altekma'yı Zorlu Maçta Geçti

TÜRŞAD, Altekma'yı Zorlu Maçta Geçti

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında TÜRŞAD, Altekma ile karşı karşıya geldi. 2-1 geride olduğu maçta son seti kazanarak maçı 3-2'lik skorla tamamladı.

Maçın Detayları

Karşılaşmayı Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba ve voleybol sever taraftarlar dikkatle takip etti.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında TÜRŞAD, Altekma'yı 3-2 yendi.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında TÜRŞAD, Altekma'yı 3-2 yendi.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında TÜRŞAD, Altekma'yı 3-2 yendi.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında TÜRŞAD, Altekma'yı 3-2 yendi.

İLGİLİ HABERLER

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İbrahim Polat Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
Erzurum'da 2023 Dağ Bisikleti Cumhuriyet Kupası
3
Beşiktaş'ın 2024-2025 Bütçesi Oy Birliğiyle Onaylandı
4
Adanaspor'da Kemal Kılıç Dönemi Resmi Olarak Sona Erdi
5
Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Lassa'yı 97-87 Yenerek Galibiyet Aldı
6
Beşiktaş Kulübü Genel Kurulu Gerçekleşti
7
İlkem Yapı Tarsusspor, Melikgazi Kayseri Basketbol'u Deplasmanda Yendi

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek