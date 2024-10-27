TÜRŞAD, Altekma'yı Zorlu Maçta Geçti
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında TÜRŞAD, Altekma ile karşı karşıya geldi. 2-1 geride olduğu maçta son seti kazanarak maçı 3-2'lik skorla tamamladı.
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Karşılaşmayı Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba ve voleybol sever taraftarlar dikkatle takip etti.
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında TÜRŞAD, Altekma'yı 3-2 yendi.
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında TÜRŞAD, Altekma'yı 3-2 yendi.