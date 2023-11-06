Tuzlaspor Ali Koç'u karşısına aldı: Tepkiler çığ gibi büyüdü

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz hafta sonu yaptığı açıklamalar, futbol camiasında büyük yankı uyandırdı. Koç, Tuzlaspor'un Passolig sistemi üzerinden kara para akladığı iddiasında bulunarak kulübü hedef almıştı. Bu iddialara Tuzlaspor yönetimi ise sert bir şekilde cevap verdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçen hafta sonu yaptığı açıklamalarda birçok futbol kulübü hakkında iddialarda bulunmuştu. Koç özellikle hakemlere yönelik eleştirileriyle dikkat çekmişti.

Koç'un iddialarından biri de 1. Lig ekibi Tuzlaspor hakkındaydı. Ali Koç, Tuzlaspor'un Passolig bilet sistemi üzerinden kara para akladığını öne sürmüş ve bu konunun araştırılması gerektiğini belirtmişti.

Tuzlaspor yönetimi, Ali Koç'un bu sözlerine sert tepki gösterdi. Kulübün resmi Twitter hesabından Ali Koç'a yönelik "Fırıldak Ali" başlıklı uzun bir açıklama yayınlandı.

Açıklamada, Ali Koç'un iddialarının asılsız olduğu ve kulübe iftira attığı ifade edildi. Tuzlaspor yönetimi, Koç'un sözlerinin kulübün itibarını zedelediğini ve yasal süreci başlatacaklarını duyurdu.





Ali Koç ise henüz Tuzlaspor'dan gelen tepkiye resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Koç'un sözlerinin, Fenerbahçe ile diğer kulüpler arasındaki gerginliği daha da artırdığı belirtiliyor.

Ali Koç'un Tuzlaspor hakkındaki iddialarına Tuzlaspor yönetiminin verdiği sert cevap, futbol camiasında büyük bir tartışma yaratmış durumda. Bu olay, Fenerbahçe ile diğer kulüpler arasındaki gerginliği daha da artırmış gibi görünüyor. Konunun yasal boyutu da göz önüne alındığında, ilerleyen günlerde daha fazla gelişme yaşanması bekleniyor.