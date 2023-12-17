Tuzlaspor fahiş fiyata bilet satmaya devam ediyor

Tuzlasspor ile Sakaryaspor, 19 Aralık Salı günü saat 14.00'te Pendik Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli maçın bilet fiyatları da belli oldu. Detaylar haberimizde...







TUZLASPOR, FAHİŞ BİLET FİYAT POLİTİKASINA DEVAM EDİYOR! SAKARYASPOR MAÇI İÇİN İLGİNÇ RAKAMLAR BELİRLENDİ

TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'un fahiş bilet politikası tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Eyüpspor maçına binlerce liralık bilet satışı yapan İstanbul ekibi, Sakaryaspor maçı için de ilginç bir fiyat belirledi.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Tuzlaspor fahiş fiyat politikasını sürdürüyor. 19 Aralık Salı günü Sakaryaspor'u konuk edecek Tuzlaspor, konuk takımın bilet fiyatını 5 bin TL olarak belirledi.

EYÜPSPOR MAÇINDA 50 BİN TL'YDİ





Tuzlaspor, Eyüpspor karşılaşmasının bilet fiyatını daha önce 38 bin 500 TL olarak belirlemiş, deplasman biletleri ise 50 bin TL'den satılmıştı.

PAHALI BİLET POLİTİKASI DEVAM EDİYOR





19 Aralık Salı günü Sakaryaspor ile karşılaşacak Tuzlaspor, bilet fiyatlarını iç saha seyircisi için 4 bin TL, deplasman seyircisi için ise 5 bin TL olarak belirledi.