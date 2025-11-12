TVF Erkekler 1. Ligi: Düzce Belediyesi Spor Akademisi 3-0 galip

Maç ve anma töreni

Düzce Belediyesi Spor Akademisi, TVF Erkekler 1. Ligi'nde oynanan karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup ederek evindeki namağlup seriyi sürdürdü. Müsabaka 18 Temmuz Spor Salonu'nda oynandı.

Maç öncesinde 12 Kasım Düzce Depremi’nin 26. yıl dönümü ve C130 askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 asker anıldı. Sporcular sahaya '12 Kasım 1999. Unutmadık. Unutturmayacağız' ve 'Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz' yazılı pankartlarla çıktı. Maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu ve seyircilere siyah kurdele dağıtıldı.

Antrenörün değerlendirmesi

Müsabakayı 3-0 kazanan takımın antrenörü Birol Gültekin, evlerindeki namağlup seriyi sürdürdükleri için mutlu olduklarını söyledi. Gültekin, 20 günlük aranın ardından maça iyi hazırlandıklarını belirterek, 'Günde çift antrenman yaparak hazırlık maçı yaparak değerlendirdik. Bizim için bugün daha bir önemliydi' dedi.

