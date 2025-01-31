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Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting: 'Pes Etmedik'

Twente, Beşiktaş'ı 1-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükseldi. Teknik direktör Joseph Oosting, galibiyetin önemine değindi.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 02:12
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 02:12
Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting: 'Pes Etmedik'

Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting: "Pes etmedik"

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş'ı 1-0 yenerek play-off turu oynamaya hak kazanan Twente'de teknik direktör Joseph Oosting, pes etmediklerini ifade etti. Oosting, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Galibiyet Mutluluğu

Maçın ardından sahaya yansıttıkları istekten bahseden Oosting, "Bu galibiyet bana çok büyük bir doğum günü hediyesi oldu. Maçta çok fazla baskı yaratabildik. Pozisyonlarımız oldu. Pes etmedik. Sakin bir şekilde gol fırsatları yaratabildik. Hücumda iyiydik. Galip geldiğimiz ve play-off turuna kaldığımız için çok mutluyuz." dedi.

Avrupa Ligi'nde Başarı

Avrupa Ligi'nde karşılaştıkları zorlukları vurgulayan Oosting, "Avrupa Ligi'nde devam etmekten dolayı çok mutluyum. Tur atladık. Bunu hiç kimse beklemiyordu ama biz hep beraber başardık." şeklinde konuştu.

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