Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting: "Pes etmedik"

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş'ı 1-0 yenerek play-off turu oynamaya hak kazanan Twente'de teknik direktör Joseph Oosting, pes etmediklerini ifade etti. Oosting, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Galibiyet Mutluluğu

Maçın ardından sahaya yansıttıkları istekten bahseden Oosting, "Bu galibiyet bana çok büyük bir doğum günü hediyesi oldu. Maçta çok fazla baskı yaratabildik. Pozisyonlarımız oldu. Pes etmedik. Sakin bir şekilde gol fırsatları yaratabildik. Hücumda iyiydik. Galip geldiğimiz ve play-off turuna kaldığımız için çok mutluyuz." dedi.

Avrupa Ligi'nde Başarı

Avrupa Ligi'nde karşılaştıkları zorlukları vurgulayan Oosting, "Avrupa Ligi'nde devam etmekten dolayı çok mutluyum. Tur atladık. Bunu hiç kimse beklemiyordu ama biz hep beraber başardık." şeklinde konuştu.