TYF Yelken Ligi Ilca 2. Ayak Yıldızlar Kupası Bodrum'da Sona Erdi

Ilca 2. Ayak Yıldızlar Kupası Bodrum'da tamamlandı

Türkiye Yelken Federasyonu Yelken Ligi Ilca 2. Ayak Yıldızlar Kupası, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. 12-16 Kasım tarihleri arasında İçmeler açıklarında gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye’nin farklı kulüplerinden gelen 134 sporcu Bodrum açıklarında mücadele etti.

Törene TYF Asbaşkanı Murat Şener, B.B. Bodrumspor Kulüp Başkanı Hadi Türk, milli takım antrenörleri, sporcular, antrenörler, kulüp temsilcileri ve çok sayıda yelken sever katıldı. Yarışlara Bodrum’dan B.B. Bodrumspor, Yalıkavak Yelken Spor Kulübü, Era Bodrum Yelken Spor Kulübü ve Turgutreis Yelken Spor Kulübü de katkı sağladı.

Dereceye giren sporcular

Ilca 4 Genel: 1. Tayfun Türk (B.B. Bodrumspor), 2. Mehmet Sarp Balta (Era Bodrum Yelken), 3. Arel Hangül (Yalıkavak Yelken Spor Kulübü), 4. Derin Değişen (B.B. Bodrumspor), 5. Ahmet Efe Çanakçı (B.B. Bodrumspor).

Ilca 4 Kız: 1. Derin Değişen (B.B. Bodrumspor), 2. Zeynep Alpartun (Fenerbahçe Doğuş Yelken), 3. Elya Şakaklı (Fenerbahçe Doğuş Yelken).

Ilca 4 Junior: 1. Arel Hangül (Yalıkavak Yelken Spor Kulübü), 2. Ahmet Efe Çanakçı (B.B. Bodrumspor), 3. Emil Öcal (İstanbul Yelken Spor Kulübü).

Ilca 6 Genel: 1. Ali Poyraz Özdemir (Galatasaray Yelken), 2. Efe Arbak (Arkas Çeşme Yelken), 3. Ecem Güzel (Galatasaray Yelken).

Ilca 6 Genç Kadın: 1. Derin Bartan (Yalıkavak Yelken), 2. Duru Alpkökin (Galatasaray Yelken), 3. Su Bayrak (Karşıyaka Yelken Spor Kulübü).

Ilca 6 Genç: 1. Ali Poyraz Özdemir (Galatasaray Yelken), 2. Efe Arbak (Arkas Çeşme Yelken), 3. Sinan Uslu (Fenerbahçe Doğuş Yelken).

Ilca 6 Kadın: 1. Ecem Güzel (Galatasaray Yelken), 2. Ece Tüzün (Fenerbahçe Doğuş Yelken), 3. Derin Bartan (Yalıkavak Yelken Spor Kulübü).

Ilca 7 Genel: 1. Umut Eyirpark (Galatasaray Yelken), 2. Kutsal Güneş Kurnaz (Fenerbahçe Doğuş Yelken), 3. Fevzi Kurt (Yalıkavak Yelken).

Ilca 7 Genç: 1. Kutsal Güneş Kurnaz (Fenerbahçe Doğuş Yelken), 2. Fevzi Kurt (Yalıkavak Yelken), 3. Kerem Ulu (Teos Yat ve Yelken Kulübü).

Organizasyon mesajı

Hadi Türk, ödül töreninde yaptığı konuşmada 'Türkiye Yelken Federasyonu’nun bu değerli organizasyonuna ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduk. Bodrum’un yelkendeki güçlü altyapısını bir kez daha göstermemizi sağlayan tüm kulüplere ve sporculara teşekkür ediyor, dereceye giren sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyorum. Bodrum, yelken sporunun kalbi olmaya devam edecek' dedi.

