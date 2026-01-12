U-11 Futbol Şenliği Balıkesir'de: Geleceğin Yıldızları Ali Hikmet Paşa'da

U-11 Futbol Şenliği, Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri'nde düzenlendi; Galatasaray, Beşiktaş ve diğer kulüpler genç yetenekleri sahaya çıkardı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 11:36
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 11:36
U-11 Futbol Şenliği Balıkesir'de: Geleceğin Yıldızları Ali Hikmet Paşa'da

U-11 Futbol Şenliği Balıkesir'de: Geleceğin Yıldızları Ali Hikmet Paşa'da

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediyespor ev sahipliğinde

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir Belediyespor iş birliğinde düzenlenen U-11 Futbol Şenliği, Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen karşılaşmaların ardından tamamlandı.

Altyapı futbolunun gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen organizasyona Galatasaray, Beşiktaş, Altınordu, Altay, Balıkesirspor, Bursa Kültür Spor ve Ümraniye Başak Spor katıldı. Şenlikte minik sporcular hem rekabet ortamını yaşadı hem de futbolun eğlenceli yönünü sahaya yansıttı.

Turnuvada puanlama ve eleme sistemi uygulanmadı; bunun yerine fair-play, oyun disiplini ve centilmenlik ön planda tutuldu. Yüksek tempoda oynanan müsabakalar izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Ev sahibi Balıkesir Büyükşehir Belediyespor U-11 Takımı da sergilediği mücadeleci performans ve sahaya yansıttığı karakterle organizasyona değer kattı.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN U-11 FUTBOL...

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN U-11 FUTBOL ŞENLİĞİ, ALİ HİKMET PAŞA SPOR TESİSLERİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KARŞILAŞMALARIN ARDINDAN TAMAMLANDI.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN U-11 FUTBOL...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla’da Genç A Kızlar ve Erkekler Basketbol Grup Birinciliği Başladı
2
Burhaniye'de Briç Turnuvası: 36 Sporcu, Şampiyonlar Mutçuoğlu ve Tırpan
3
Mersin, Uluslararası Spor Organizasyonlarının Merkezi Oluyor
4
Bursaspor Zirvede: Puan Farkını Açtı
5
U-11 Futbol Şenliği Balıkesir'de: Geleceğin Yıldızları Ali Hikmet Paşa'da
6
Isparta'da keşfedilen 10 yaşındaki Asya Örnek Türkiye şampiyonu oldu
7
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Hafta Başlıyor: 14-15 Ocak Maç Programı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları