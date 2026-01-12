U-11 Futbol Şenliği Balıkesir'de: Geleceğin Yıldızları Ali Hikmet Paşa'da

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir Belediyespor iş birliğinde düzenlenen U-11 Futbol Şenliği, Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen karşılaşmaların ardından tamamlandı.

Altyapı futbolunun gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen organizasyona Galatasaray, Beşiktaş, Altınordu, Altay, Balıkesirspor, Bursa Kültür Spor ve Ümraniye Başak Spor katıldı. Şenlikte minik sporcular hem rekabet ortamını yaşadı hem de futbolun eğlenceli yönünü sahaya yansıttı.

Turnuvada puanlama ve eleme sistemi uygulanmadı; bunun yerine fair-play, oyun disiplini ve centilmenlik ön planda tutuldu. Yüksek tempoda oynanan müsabakalar izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Ev sahibi Balıkesir Büyükşehir Belediyespor U-11 Takımı da sergilediği mücadeleci performans ve sahaya yansıttığı karakterle organizasyona değer kattı.

