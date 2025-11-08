U20 Kadın Milli Takımı Balkan Şampiyonu — Elif Naz Köseoğlu 6’ncı

U20 Kadın Milli Takımı, Romanya Oredeya'daki Balkan Kros Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon oldu. Eskişehirli Elif Naz Köseoğlu 'Genç Kızlar'da 6’ncı oldu.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 18:18
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 18:18
Oredeya'da zafer

U20 Kadın Milli Takımı, Romanya'nın Oredeya kentinde düzenlenen Balkan Kros Şampiyonası'nda takım halinde şampiyonluğa ulaştı.

Eskişehir'de yetişen sporcu Elif Naz Köseoğlu de kadrodaydı; milli takım, bireysel derecelerin toplamıyla birinciliği kazandı.

Takım, zorlu bir parkurda mücadele etti.

Köseoğlu, 'Genç Kızlar' kategorisinde 6’ncı olarak önemli bir başarıya imza attı.

