U20 Kadın Milli Takımı Balkan Şampiyonu — Elif Naz Köseoğlu 6’ncı

U20 Kadın Milli Takımı Balkan Şampiyonu
Oredeya'da zafer
U20 Kadın Milli Takımı, Romanya'nın Oredeya kentinde düzenlenen Balkan Kros Şampiyonası'nda takım halinde şampiyonluğa ulaştı.
Eskişehir'de yetişen sporcu Elif Naz Köseoğlu de kadrodaydı; milli takım, bireysel derecelerin toplamıyla birinciliği kazandı.
Takım, zorlu bir parkurda mücadele etti.
Köseoğlu, 'Genç Kızlar' kategorisinde 6’ncı olarak önemli bir başarıya imza attı.
